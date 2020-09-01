Covid-19: quase metade dos internados em UTIs precisou de ventilação mecânica

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Reprodução/TV

Para esses indicadores, foi realizada uma avaliação com 1.034 pacientes internados na UTI da rede Sesa de 01 de julho até 20 de agosto. De acordo com Carlos Eduardo Reis, médico representante da Epimed Solutions - especializada em soluções para gestão de informações clínicas e epidemiológica, os dados apontaram que 45,5% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica por uma duração média de pelo menos sete dias.

Outro indicador apontado foi que, em geral, os pacientes no Espírito Santo eram mais idosos, com idade média de 63 anos - sendo 48,6% têm 65 anos ou mais. Além disso, 13,2% apresentaram outras fragilidades, como diabetes, hipertensão e doenças pulmonares anteriores.