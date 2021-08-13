Covid-19: Guarapari abre vagas para vacinar acima de 24 anos neste sábado (14)

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre neste sábado (14), o primeiro agendamento para as pessoas acima de 24 anos, que receberão a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. A partir das 14h30 será possível marcar a vacinação.
Ao todo, estão disponíveis 1.500 doses, que serão aplicadas na segunda-feira (16). Para realizar o agendamento basta acessar o site da prefeitura. Vale lembrar que é necessário levar alguns documentos para validação da vacinação. Confira:
- Comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso);
- CPF;
- Cartão do SUS;
- Documento de identidade;
- Comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).