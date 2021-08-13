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1.500 doses

Covid-19: Guarapari abre vagas para vacinar acima de 24 anos neste sábado (14)

Esse é o primeiro agendamento para as pessoas acima de 24 anos na cidade. A partir das 14h30 será possível marcar a vacinação

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 11:41

Publicado em 

13 ago 2021 às 11:41
Vacinação
Prefeitura de Guarapari abre agendamento para público acima de 24 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre neste sábado (14), o primeiro agendamento para as pessoas acima de 24 anos, que receberão a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. A partir das 14h30 será possível marcar a vacinação.
Ao todo, estão disponíveis 1.500 doses, que serão aplicadas na segunda-feira (16). Para realizar o agendamento basta acessar o site da prefeitura. Vale lembrar que é necessário levar alguns documentos para validação da vacinação. Confira:
  • Comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso);
  • CPF;
  • Cartão do SUS;
  • Documento de identidade;
  • Comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).

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