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Explosão em Vitória

Corpo de empresário que morreu em acidente deve ser liberado após feriado

O corpo de Ricardo Portugal, que morreu após o carro dele explodir em avenida de Vitória, está no Departamento Médico Legal (DML)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 14:17

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 14:17

Do veículo, sobrou apenas a carcaça de metal; motorista morreu e autoridades ainda trabalham no local
Do veículo, sobrou apenas a carcaça de metal; motorista morreu no local Crédito: Carlos Alberto Silva
O corpo do empresário Ricardo Portugal, de 38 anos, que morreu após o carro em que estava explodir na tarde de sexta-feira (30) na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, deve ser liberado após o feriado de Finados (2 de novembro).
A esposa dele, a economista Cristiane Marba, esteve no Departamento Médico Legal (DML), na Capital, e disse que foi informada pela Polícia Civil que o início do processo de liberação deve acontecer somente na próxima terça-feira (3) por causa do feriado.
"O corpo está irreconhecível. A gente só vai conseguir liberar terça-feira porque precisa de DNA ou exame da arcada dentária. Como é feriado, eu não consegui fazer ainda. Estou tentando mandado de um juiz para ver se eu consigo resolver"
Cristiane Marba - Esposa do empresário

VÍDEO DO ACIDENTE

Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que pessoas tentam tirar de dentro do veículo a vítima do incêndio na Avenida Adalberto Simão Nader, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (30). Nas imagens, é possível ver o desespero de quem tentou ajudar a socorrer o homem, enquanto as chamas consumiam o carro.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que os procedimentos para identificação e liberação do corpo estão em andamento, considerando a complexidade do caso, uma vez que trata-se de um corpo carbonizado. O reconhecimento visual, que é realizado por familiares, não é possível devido ao estado do corpo. 
"A necropapiloscopia (análise das digitais) foi inconclusiva e o exame será repetido para confirmação deste resultado. A análise de arcada dentária já foi solicitada ao setor de antropologia. O exame de DNA só será necessário se a análise da arcada dentária for inconclusiva para a identificação do corpo. Em caso de identificação por DNA, o prazo para o resultado é de cerca de 30 dias", diz o documento.
A Polícia Civil explica que a identificação oficial  do corpo é um procedimento imprescindível para a liberação, bem como para o andamento do inquérito policial que apura as causas do óbito. A corporação destaca que a a identificação por meio de exames de antropologia é realizada sempre que o reconhecimento visual não é possível.

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