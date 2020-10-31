Corpo de empresário que morreu em acidente deve ser liberado após feriado

Do veículo, sobrou apenas a carcaça de metal; motorista morreu no local Crédito: Carlos Alberto Silva

O corpo do empresário Ricardo Portugal , de 38 anos, que morreu após o carro em que estava explodir na tarde de sexta-feira (30) na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória , deve ser liberado após o feriado de Finados (2 de novembro).

A esposa dele, a economista Cristiane Marba, esteve no Departamento Médico Legal (DML) , na Capital, e disse que foi informada pela Polícia Civil que o início do processo de liberação deve acontecer somente na próxima terça-feira (3) por causa do feriado.

"O corpo está irreconhecível. A gente só vai conseguir liberar terça-feira porque precisa de DNA ou exame da arcada dentária. Como é feriado, eu não consegui fazer ainda. Estou tentando mandado de um juiz para ver se eu consigo resolver" Cristiane Marba - Esposa do empresário

VÍDEO DO ACIDENTE

Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que pessoas tentam tirar de dentro do veículo a vítima do incêndio na Avenida Adalberto Simão Nader, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (30). Nas imagens, é possível ver o desespero de quem tentou ajudar a socorrer o homem, enquanto as chamas consumiam o carro.

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O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que os procedimentos para identificação e liberação do corpo estão em andamento, considerando a complexidade do caso, uma vez que trata-se de um corpo carbonizado. O reconhecimento visual, que é realizado por familiares, não é possível devido ao estado do corpo.

"A necropapiloscopia (análise das digitais) foi inconclusiva e o exame será repetido para confirmação deste resultado. A análise de arcada dentária já foi solicitada ao setor de antropologia. O exame de DNA só será necessário se a análise da arcada dentária for inconclusiva para a identificação do corpo. Em caso de identificação por DNA, o prazo para o resultado é de cerca de 30 dias", diz o documento.