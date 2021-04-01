Coronavírus: ES registra 7.558 mortes e passa de 384 mil casos

Pacientes com Covid-19 continuam lotando os hospitais do Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.994 novos casos, chegando a 384.474 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 48.044. Serra aparece em segundo, com 47.725 confirmações da doença, seguido por Vitória (41.628) e Cariacica (29.493).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.329 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.175), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (01), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 352.521, sendo 1.025 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.

A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 344.651 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19.