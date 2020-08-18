Coronavírus: ES registra 2.937 mortes e tem mais de 101 mil casos

Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação

O Espírito Santo ultrapassou a marca de 101 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus , na tarde desta terça-feira (18). Desde o início da pandemia, 101.874 diagnósticos positivos para a Covid-19, doença provocada pelo vírus, foram registrados no Estado. No mesmo período, 2.937 mortes foram contabilizadas.

Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Só nas últimas 24 horas, foram mais 1.015 infectados e 30 novos óbitos.

As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (14.744), Vitória (12.965), Serra (12.862) e Cariacica (10.003).