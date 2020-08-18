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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.937 mortes e tem mais de 101 mil casos

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), foram mais 1.015 infectados e 30 novos óbitos em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 17:12

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 17:12

Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
O Espírito Santo ultrapassou a marca de 101 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, na tarde desta terça-feira (18). Desde o início da pandemia, 101.874 diagnósticos positivos para a Covid-19, doença provocada pelo vírus, foram registrados no Estado. No mesmo período,  2.937 mortes foram contabilizadas. 
Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Só nas últimas 24 horas, foram mais 1.015 infectados e 30 novos óbitos.
As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (14.744), Vitória (12.965), Serra (12.862) e Cariacica (10.003).
Ao todo, já foram realizados 213.598 testes, no Espírito Santo, para detectar a infecção pelo novo coronavírus. Desses, 87.567 se recuperaram da Covid-19 e são considerados curados. Ainda conforme a Sesa, a taxa de letalidade é de 2,9%.

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