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Convento da Penha volta a ter missas presenciais a partir desta quinta

Celebrações vão acontecer sempre pela manhã, no Campinho do Convento. Missas on-line também vão continuar pelas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 09:23

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 09:23

Imagens de drone do Convento da Penha
Imagens de drone do Convento da Penha Crédito: Rede Gazeta
Convento da Penha volta a ter missas presenciais a partir desta quinta
Símbolo de fé e um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, o Convento da Penha, em Vila Velha, volta a ter missas presenciais a partir desta quinta-feira (01). As celebrações vão acontecer uma vez ao dia, sempre pela manhã, no Campinho do Convento.
Durante a semana, as missas vão acontecer sempre às 7 horas, com acesso liberado aos primeiros 40 automóveis que chegarem. Já aos sábados e ao domingo, a missa será às 9 horas e apenas veículos que transportarem idosos com dificuldade de locomoção, ou pessoas portadoras de necessidades especiais, poderão subir até o Campinho.
Desde março, por conta da pandemia no novo coronavírus, as celebrações aconteciam apenas de forma on-line.  Em agosto, algumas atividades já tinham sido retomadas, mas os fiéis seguiam acompanhando as missas pelas redes sociais do Convento.
O retorno das celebrações de forma presencial acontece em um momento em que muitas paróquias já retornaram com as atividades, sempre com protocolos para evitar a contaminação por Covid-19. Para as missas no Campinho, é obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento entre as pessoas.
O Convento da Penha vazio durante missa do Oitavário da Penha
Missas presenciais vão acontecer no Campinho do Convento da Penha sempre de manhã Crédito: Carlos Alberto Silva

CAPELA FICARÁ ABERTA

Um dos motivos para a liberação das missas presenciais não ter acontecido antes é a preocupação com relação à quantidade de pessoas na capela do Convento, local onde tradicionalmente muitas pessoas ficam reunidas durante as visitas ao local. De acordo com o comunicado publicado no site do Convento da Penha, a capela será aberta sempre às 6 horas, mas não serão permitidas reuniões no local.
"Diferentemente das paróquias e comunidades, cada celebração do Convento pode reunir uma assembleia totalmente nova. Daí a dificuldade de limitar número de pessoas ou fazer lista prévia de participantes. Outro elemento a considerar é a estrutura da capela e adjacências que, de acordo com os mais simples protocolos de distanciamento, desautorizam qualquer possibilidade de reunião. Diante disso, o Campinho do Convento passará a receber fiéis para Celebrações Eucarísticas", diz o texto publicado no site do Convento.

Festa da Penha: as belezas do Convento que o coronavírus não vai ofuscar

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

  • Abertura do portão às 6 horas.
  •  Acesso liberado aos primeiros 40 automóveis que chegarem (de segunda a sexta).
  •  Aos sábados, domingos e feriados não haverá acesso com automóveis particulares, exceto os que transportarem idosos com dificuldade de locomoção ou pessoas portadoras de necessidades especiais.
  •  Abertura da capela (varanda da Pietá) às 6 horas
  •  Fechamento do portão: 16 horas.
  •  Fechamento da capela: 16 horas.

MISSAS PRESENCIAIS

  • De segunda a sexta haverá missa no Campinho às 7 horas.
  •  Aos sábados e domingos a missa será às 9 horas

MISSAS ON-LINE

  • De segunda a sábado, missa pelas redes sociais às 15 horas.
  • Aos domingos, missa pelas redes sociais às 9 horas.
  • Onde assistir às missas: no Facebook, no YouTube e no Instagram do Convento

ATENDIMENTOS E CONFISSÕES

  • De segunda a sábado: das 8h às 11h e das 14h às 16h.
  •  Domingo: das 14h às 16h
  • É necessário a marcação do horário exclusivamente por meio do telefone (27) 3329-0420. Não será agendado mais de um atendimento por pessoa. Os fiéis devem chegar no horário marcado.

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