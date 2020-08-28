Convento terá retorno de atividades neste sábado (29) Crédito: Convento da Penha

Com o início das restrições decorrentes da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, no mês de março, as atividades religiosas também estiveram suspensas, atendendo a determinações na forma de decretos. A partir deste sábado (29), no entanto, o Convento da Penha , principal cartão postal do Estado, contará com o retorno de algumas atividades, seguindo protocolos de distanciamento social e uso de máscaras. Neste fim de semana, o portão ficará aberto das 8h às 16h.

Your browser does not support the audio element. Convento da Penha retorna neste sábado atividades suspensas desde março

Apesar do retorno parcial, as missas presenciais continuam interrompidas. Para os fiéis que quiserem acompanhar as celebrações online, as transmissões ocorrem pelas redes sociais do Convento (Instagram, Youtube e Facebook), às 15h de segunda a sábado e às 9h aos domingos.

De acordo com a assessoria do Convento, nunca houve o fechamento completo do centro religioso, sendo que o portão permaneceu aberto em horários especiais. A partir desta semana, o portão principal abrirá, de segunda a quinta-feira, entre 8h e 12h e será permitida a subida de automóveis, bem como as vans de acesso estarão disponíveis. De sexta a domingo, o portão ficará aberto entre 8h e 16h. Nos finais de semana, no entanto, a subida de automóveis ficará restrita àqueles que transportem crianças de colo, idosos com dificuldade de locomoção e portadores de necessidades especiais.

NOVAS MEDIDAS

Dentre as novas medidas adotadas em virtude da Covid-19, haverá termômetro para aferir temperatura corporal dos usuários das vans e para aqueles que entrarem na lanchonete e secretaria, bem como haverá distribuição de álcool para higienização das mãos. Além disso, as vans serão higienizadas sucessivas vezes no período de atendimento aos usuários.

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