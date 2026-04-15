Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

O portfólio da Farizon no Brasil, inicialmente, consiste das vans V6E 3 e Supervan e o caminhão H9E, todos 100% elétricos. Crédito: Farizon/Divulgação

Após chegar ao Brasil no ano passado, a Geely está aproveitando 2026 para ampliar sua presença no país, com o anúncio do novo EX5 híbrido em março e a participação na Prova do Líder do Big Brother Brasil. Agora, a marca chinesa está trazendo para o mercado brasileiro a Farizon, marca global de veículos comerciais elétricos do Grupo Geely que já está em operação por aqui com três modelos.

Uma das opções disponíveis é a van elétrica V6E, principal solução da marca para operações de e-commerce e logística urbana que chega por a partir de R$ 260 mil. Segundo a Farizon, o veículo é capaz de reduzir em até 70% os custos de operação quando comparado a um veículo similar a combustão.

Os dois modelos que completam o portfólio da marca no país são a Supervan, que tem duas versões e preços a partir de R$ 435 mil, e o caminhão elétrico H9E, também em duas versões e disponível por a partir de R$ 450 mil. A empresa oferece a opção de aquisição direta dos produtos e também tem planos de locação por meio de locadoras parceiras da marca no Brasil.

“Desde o lançamento, nosso foco foi estruturar a operação com responsabilidade. Organizamos governança, logística e pós-venda para que a entrada comercial acontecesse no momento certo. Agora, temos uma estrutura preparada para atender o mercado corporativo de forma consistente”, afirma o diretor executivo da unidade de veículos elétricos da Farizon Timber, Rodrigo Pikussa.

Atualmente, a Farizon já conta com mais de 135 veículos no país, que chegaram de outubro do ano passado a janeiro deste ano. Destes, aproximadamente 60% são vans V6E, que já começaram a ser entregues para clientes no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná.

A rede de atendimento ao cliente da marca no Brasil combina a estrutura própria do Grupo Timber, que é o responsável pela operação da Farizon no país, a uma rede em expansão de oficinas autorizadas e uma unidade móvel de atendimento técnico em São Paulo, voltada a intervenções rápidas em campo.

A atuação comercial se concentra inicialmente nas regiões Sul e Sudeste, apoiada pela estrutura já consolidada do Grupo Timber, com presença em Curitiba (PR), Chapecó (SC), Marialva (PR), Palhoça (SC), Lages (SC), Guaíba (RS), Três Lagoas (MS) e Curvelo (MG). Paralelamente, a Farizon anunciou que está avançando no desenvolvimento gradual de parceiros em outras regiões do país.

“A operação da Farizon no Brasil foi desenhada desde o início para atender o mercado corporativo, onde as aquisições de veículos comerciais elétricos acontecem de forma planejada. Por isso, estruturamos um modelo que combina estoque local com a capacidade de atender novos pedidos por meio de embarques programados para garantir previsibilidade, eficiência operacional e continuidade de fornecimento aos nossos clientes”, pontua Rodrigo Pikussa.

Confira os modelos da Farizon no Brasil