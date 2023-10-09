Conteúdo em vídeo de A Gazeta agora tem espaço fixo no site

Área de vídeos de A Gazeta pode ser acessada na capa do site Crédito: Carlos Alberto Silva

A produção de conteúdo audiovisual de qualidade não é uma novidade. Agora, porém, eles estão reunidos e em destaque na página inicial do site. "A gente já tinha uma produção de vídeos em A Gazeta, mas ela estava espalhada entre as matérias, no site como um todo. Algumas vezes essa sessão de vídeos entrou em destaque na home, mas não tinha um local fixo, e o usuário acabava não percebendo o volume de vídeos que a redação produzia e o anunciante também não", explica a gerente comercial digital da Rede Gazeta, Leila Marchesi.

Ao acessar, o público vai se deparar com uma plataforma que lembra um serviço de streaming. A ideia é justamente essa, que os usuários naveguem e vejam as opções que vão desde o entretenimento, passam por reportagens especiais e chegam a registros factuais apurados pela equipe da redação.

"Agora, tem todos os vídeos aqui, selecionados como os mais vistos, os mais recentes. Você assiste a um vídeo e, depois, ele já te dá uma nova recomendação. É como estar dentro de uma plataforma de streaming, com um vídeo atrás do outro, um conteúdo atrás do outro. Então, se você quiser se informar através de vídeos, consegue ficar navegando", disse Leila.

Usuários podem navegar pela área de vídeos, como em uma plataforma de streaming Crédito: Reprodução A Gazeta

A editora visual de A Gazeta, Adriana Rios, destacou a diversidade de conteúdos disponíveis na plataforma. "A nova seção no site A Gazeta é essencial para que os usuários tenham a oportunidade de acessar o conteúdo em vídeo produzido pela redação. Lá, o usuário encontrará uma variedade de assuntos, que incluem notícias, web séries e curiosidades sobre o Espírito Santo."