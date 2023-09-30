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EducarES

Como tecnologia e redes sociais impactam as profissões? Veja vídeo

Oito especialistas de diferentes áreas falaram sobre mudanças na educação e no mercado de trabalho, durante evento realizado pela Rede Gazeta
Carla Nigro

Carla Nigro

Publicado em 

30 set 2023 às 09:24

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 09:24

O impacto da tecnologia e das redes sociais no mercado de trabalho e no futuro das profissões foi tema de debate entre oito especialistas de diferentes áreas durante o EducarES, realizado pela Rede Gazeta, na quinta-feira (28), no Vitória Grand Hall, na Capital. Convidados e o público participaram de um bate-papo sobre educação e tecnologia sob a mediação do apresentador da TV Globo Serginho Groisman.
A audiência, formada por professores e estudantes, teve a oportunidade de conhecer a realidade de profissões de diferentes campos, além de noções de empreendedorismo. No formato de um bate-papo, os convidados compartilharam relatos sobre suas histórias de vida, assim como o processo para a escolha de uma carreira, que envolve muitos desafios.
"Nessa hora, é muito importante lembrar que nós não somos máquinas. Para o nosso corpo assimilar tudo aquilo que a gente estudou, precisa de um período de descanso. Equilíbrio é a palavra-chave para esse momento", disse a psicóloga Helena Lorencini.
Com o objetivo de incluir a inovação no ambiente educacional, o EducarES também abordou o papel da tecnologia em uma sociedade hiperconectada. Para Ronaldo Cohin, CEO da startup capixaba Jade Austin, atualmente a tecnologia é uma forma estratégica de incluir as pessoas no mercado de trabalho.
"A tecnologia é o fator mais fácil e mais rápido de transformação socioeconômica da nossa juventude", opina Cohin.
No entanto, pensar no digital também deve ser uma preocupação para aqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho, mesmo em profissões tradicionais. "A chance de divulgação e também salvar pessoas está nas mídias sociais", pontua o farmacêutico e professor de pós-graduação Thiago de Melo.
Além de analisar os desafios e oportunidades na escolha de uma profissão, os especialistas incentivaram o público a se atentar para seus desejos pessoais. "Que a gente possa construir assim nossa sociedade, com pessoas felizes e que engajam com o que gostam", disse o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel.
CARLA NIGRO e ISABELLE OLIVEIRA são alunas do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição do editor WEBER CALDAS.

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