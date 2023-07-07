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Mobilidade

Ciclistas fazem 1° teste na ciclovia da Terceira Ponte; veja vídeo

Governador Renato Casagrande (PSB) garantiu que a obra será inaugurada nos próximos dias e destacou que o teste foi realizado na quarta-feira (5)

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 09:06

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jul 2023 às 09:06
Um grupo da Federação de Ciclismo do Espírito Santo (Fesc) realizou o primeiro teste na Ciclovia da Vida Detinha Son, instalada na Terceira Ponte. A previsão da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é inaugurar a estrutura ainda neste mês de julho.
No vídeo divulgado pela Fesc e compartilhado pelo governador Renato Casagrande (PSB) é possível notar que o lado da ciclovia sentido Vila Velha já está totalmente concretado, gradeado e recebendo pintura de sinalização. 
O governador garantiu que a obra será inaugurada nos próximos dias e destacou que o 'test-drive' reuniu 20 ciclistas e foi realizado na quarta-feira (5). "Os ciclistas escolhidos representam grupos de pedal no Estado que possuem entre 30 e 100 participantes cada um deles", afirmou Casagrande.
Do alto da estrutura é possível contemplar toda a Baía de Vitória e cartões-postais do Estado, como o Convento da Penha e o Penedo. No vídeo, um dos ciclistas afirma que a vista da ciclovia surpreende. "É a ciclovia mais linda do país", garantiu. 

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Expansão da Terceira Ponte 

A ampliação da Terceira Ponte está sendo executada pelo governo do Estado, por meio da Semobi, com prazo de conclusão até julho de 2023. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.
Além da construção da Ciclovia da Vida, está prevista a instalação de uma estrutura metálica anexada nas laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade será antiescalada e terá altura de 3 metros.
Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.
O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão.
“É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, contou.
Ciclistas fazem primeiro teste na ciclovia da Terceira Ponte

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