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QR Code e CartãoGV: veja como será acesso à ciclovia da Terceira Ponte

Previsão do governo do Estado é de que as obras de expansão da Terceira Ponte, que incluem a Ciclovia da Vida, sejam inauguradas em julho

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 09:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 jul 2023 às 09:02
Por meio do aplicativo Kim é possível pagar a entrada no Transcol usando QR Code
Por meio do aplicativo Kim é possível pagar a entrada no Transcol usando QRCode Crédito: Reprodução
As obras de ampliação da Terceira Ponte, que incluem a implantação da Ciclovia da Vida, se aproximam da reta final e devem ser inauguradas em julho, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). Com a expectativa de ciclistas de saber como será a travessia na estrutura, surgiram dúvidas se o acesso será gratuito ou mediante algum pagamento, já que para passar na ponte de carro é necessário pagar pedágio.
A Semobi afirma que o acesso será igual ao utilizado nos ônibus do Sistema Transcol, porém gratuito. Ou seja, os ciclistas terão que apresentar o CartãoGV no validador para conseguir entrar na ciclovia, mas não haverá cobrança.

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Uma outra forma de entrar será mediante a validação do QRCode no mesmo aplicativo também usado nos coletivos da Grande Vitória. Desde o fim de 2022, os passageiros que não têm CartãoGV conseguem entrar nos ônibus pagando a passagem pelo aplicativo Kim, validando o QR Code virtualmente.
De acordo com a Semobi, a apresentação do CartãoGV é "uma medida que busca trazer segurança na via e auxiliar o controle de tráfego, dimensionando o uso da ciclovia", além de servir para controle de uso da estrutura – saber quantas pessoas estão acessando.
"Nós tomamos a decisão de não deixar totalmente liberado porque ela (ciclovia) está a 70 metros de altura. Tudo bem que tem todas as proteções, mas nós queremos fazer um monitoramento mínimo. É importante para nós sabermos quantas pessoas, entraram e saíram e fazer um acompanhamento para, em qualquer eventualidade, ter o atendimento necessário. Já fizemos vários testes de resgate com o Corpo de Bombeiros e já temos um protocolo", declarou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, em entrevista à CBN Vitória, na última sexta-feira (30)
Em relação a automóveis, o pedágio deve continuar, mas ainda não há definição de qual concessionária vai administrar a via, já que o contrato com a Rodosol vence no final deste ano
Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão
Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão Crédito: Ricardo Medeiros

Entenda as obras de expansão da Terceira Ponte

A ampliação da Terceira Ponte está sendo executada pelo governo do Estado, por meio da Semobi, com prazo de conclusão até julho de 2023. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.
Além da construção da Ciclovia da Vida, está prevista a instalação de uma estrutura metálica anexada nas laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade será antiescalada e terá altura de 3 metros.
Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

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O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão.
“É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, conta.
Como será acesso à ciclovia da Terceira Ponte

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