Conheça a 'floresta' de taiobas gigantes em Barra de São Francisco

Tamanho da taioba impressiona em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação/OCS São Francisco

Já imaginou ter uma horta que mais parece uma 'floresta'? Na localidade de Córrego do Fervedouro, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, um produtor rural cultiva taiobas e o tamanho das hortaliças impressiona: elas chegam a ter mais de três metros de altura.

As taiobas gigantes, que se assemelham a árvores, são do sítio de José Roberto de Oliveira. O produtor rural integra um grupo de uma Organização de Controle Social (OCS) que produz alimentos orgânicos. O local onde ele mora é de difícil comunicação, por falta de sinal de telefone e de internet, mas A Gazeta conversou com uma das coordenadoras do projeto, a Carla Calaes. Ela explicou que a plantação atrai a atenção de curiosos e de outros produtores, que pedem para levar mudas.

"Ele usa muda normal de taioba, mas nesse espaço elas se desenvolvem muito, podendo passar de três metros de altura. Demora de quatro a seis meses para chegar a essa altura. Esse pedaço de terra é o diferencial. Já plantaram em outro local e adubaram da mesma forma e só aqui que elas crescem mais. Uma vez plantaram beterraba e colheram uma de 4 kg" Carla Calaes - Coordenadora de OCS

Por que essas taiobas crescem tanto?

Taiobas gigantes atingem parte mais alta do viveiro Crédito: Divulgação/OCS São Francisco

O plantio das taiobas do sítio de Jose Roberto ocupa uma área de 300 metros quadrados e o cuidado é feito todo de forma orgânica, em um viveiro com sombra. Esse seria o diferencial, segundo o pesquisador Luiz Fernando Favarato, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

"Ela está grande assim porque provavelmente o produtor é orgânico, ou seja, tem cuidados orgânicos. É cultivado com baixa luminosidade e nesse caso ela pode chegar até 3 metros de altura e ser bem larga também. Todas as taiobas em cultivo de sombreamento podem crescer dessa forma" Luiz Fernando Favarato - Pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)

O especialista analisou as imagens e afirmou que as taiobas são de uma espécie da família das Araceae, que tem origem na América Central, e tem o nome científico de Xanthosoma sagittifolium. Essa família de taioba é da mesma taioba comum que conhecemos. Ele relembra que essas folhas só podem ser consumidas cozidas, porque possuem uma substância que costuma causar irritações graves.