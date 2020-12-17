Confira a programação de igrejas da Grande Vitória para o Natal e ano novo

Momento de fé para os que creem, a pandemia do novo coronavírus trouxe desafios que ainda não acabaram. Celebrações tradicionais do Natal nas igrejas cristãs da Grande Vitória foram suspensas ou alteradas neste ano. A famosa "Árvore que Canta", da Primeira Igreja Batista de Vitória, por exemplo, foi cancelada. Seria a 22ª edição do evento, que sempre é apresentado durante quatro dias na semana do Natal. Apesar disso, haverá uma cantata sem a estrutura do espetáculo, a ser realizada presencialmente na igreja para até 240 pessoas e também disponível online, no dia 25, às 19h.
A Primeira Igreja Batista em Goiabeiras, que chegou a divulgar e abrir agendamento para o Natal Gênesis deste ano, com o espetáculo intitulado "O fim do Natal", tradicionalmente trazendo atrações de teatro, dança, filme e música, também cancelou a programação prevista para os próximos dias 20, 21 e 22. "Entendemos de maneira democrática, juntos, que o melhor foi adiar a programação para outro momento. Faremos como um Natal fora de época, em 2021. Priorizamos as vidas. Vamos cuidar das pessoas", disse Yuri Reis, ministro de Música da igreja.
Muitas igrejas readequaram a programação para realizar celebrações mais intimistas e com transmissão pela internet. Naquelas que optaram por manter as reuniões presenciais, serão tomadas medidas de segurança como agendamento de horário, com público restrito para cada evento, e distanciamento entre os assentos, além do uso obrigatório de máscara. Confira a programação.
SEXTA-FEIRA (18)
- Catedral de Vitória:
Já nesta sexta-feira (18), a catedral localizada no Centro de Vitória, na Cidade Alta, realizará uma live com a participação dos padres Renato Criste, Hadeleon Santana, Fernando Souza, Jacqueson Pimentel, Diego Azevedo, da Arquidiocese de Vitória, e terá a participação do violinista Hariton Nathanailidis. A live "Todos Irmãos" terá no repertório músicas populares, clássicas e canções natalinas. Todas as músicas serão acompanhadas por uma banda composta de instrumentistas e instrumentos como violão, viola, cello e percussão. Todo o evento será transmitido pelas redes sociais da Catedral Metropolitana de Vitória (canal do youtube e facebook).
- Horário: às 19h30
- Onde assistir: no canal do Youtube e no Facebook da Catedral Metropolitana de Vitória
DOMINGO (20)
- Primeira Igreja Batista da Praia da Costa:
- De acordo com o pastor Evaldo dos Santos, neste domingo (20) haverá a Celebração Musical de Natal, apresentando músicas natalinas com participação de dueto de Harpa e Cello e vários grupos da própria igreja. A programação será presencial, com todos os cuidados recomendados, e também com transmissão ao vivo pela internet.
- Horário: às 19h
- Onde assistir: no site da igreja ou no canal do Youtube da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa
- Missão Evangélica Praia da Costa:
A igreja Missão, na Praia da Costa, em Vila Velha, apresentará a cantata "Nosso Natal" em dois horários: pela manhã e à noite. A entrada é gratuita, mas será limitada e para participar é necessário fazer agendamento com antecedência pela internet.
- Horários: às 10h e às 19h
- Reservar vaga: sympla.com.br/nosso-natal__1083781
QUARTA-FEIRA (23)
- Primeira Igreja Batista da Praia da Costa:
Na quarta-feira (23) haverá na igreja em Vila Velha um culto de Natal, com apresentação da peça e musical da Família DAVS. A programação será presencial, com todos os cuidados recomendados, e também com transmissão ao vivo pela internet.
- Horário: às 19h
- Onde assistir: no site da igreja ou no canal do Youtube da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa
QUINTA-FEIRA (24)
- Convento da Penha:
O Convento da Penha realizará uma programação especial com presença do público, adotando todos os protocolos de segurança para impedir o contágio do novo coronavírus. Haverá duas missas no dia 24 de dezembro e não será permitido acessar o Campinho com veículo próprio, sendo que vans estarão disponíveis. Também será possível realizar confissões nos horários agendados. Para participar das missas é obrigatório o uso de máscara, o distanciamento de pelo menos 2 metros de outras pessoas no Campinho e a higienização das mãos com álcool em gel (ou álcool 70%).
- Horários das missas: às 7h e às 19h
- Horários das confissões: entre 8h e 11h e 14h às 16h (necessário agendamento pelo telefone 27 3329-0420)
- Horário das vans: de 6h às 16h30 e de 18h às 20h
- Local das missas: Campinho do Convento
- Assembleia de Deus Ministério Vida:
A véspera de Natal da igreja evangélica localizada no Bairro da Penha, em Vitória, contará com o "Natal na Fachada", evento que acontece somente com pessoas na janela. "Nosso objetivo é trazer, através do louvor e palavra, uma mensagem de esperança", afirmou o pastor Joziel Azevedo.
- Horário: às 19h30
- Onde assistir: no Facebook da Assembleia de Deus Ministério Vida
- Basílica de Santo Antônio:
No Santuário localizado em Vitória está prevista a realização presencial da Missa da Noite de Natal, com capacidade máxima de 180 fiéis.
- Horário: às 19h
- Nossa Senhora da Conceição Aparecida:
A igreja católica localizada em Cobilândia, bairro de Vila Velha, terá missa às 19h30, com capacidade limitada a 200 fiéis, mediante agendamento que deve ser realizado pelo site da matriz. Além da celebração presencial, haverá transmissão online.
- Horário: às 19h30
- Onde assistir: no canal do Youtube e no Facebook da igreja
- Nossa Senhora do Magníficat:
A igreja localizada em Jardim Marilândia, em Vila Velha, realizará missa às 19h30, com capacidade para até 100 pessoas mediante agendamento pelo telefone (27) 99694-4754.
SEXTA-FEIRA (25) - FERIADO DE NATAL
- Convento da Penha:
Haverá uma celebração presencial no dia do Natal e vans de transporte entre 8h e 16h. Horário da missa: 9h no Campinho do Convento.
- Horário: às 9h
- Local da missa: Campinho do Convento
- Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV):
A igreja localizada em Jardim da Penha, na Capital, informou que haverá programação especial de Natal para até 300 pessoas. A celebração também será transmitida online pelo Youtube e Facebook.
- Horário: às 19h30
- Basílica de Santo Antônio:
Na sexta-feira, dia do Natal (25), serão celebradas três missas presenciais.
- Horários: às 8h, às 17h e às 19h
- Primeira Igreja Batista de Vitória:
O tradicional espetáculo Árvore que canta, que sempre acontece na semana do natal, na Primeira Igreja Batista de Vitória, localizada no Centro da Capital, foi cancelado neste ano, em virtude da pandemia. Apesar disso, haverá uma cantata sem a estrutura do espetáculo, a ser realizada presencialmente para até 240 pessoas e também disponível online.
- Horário: às 19h;
- Nossa Senhora da Conceição Aparecida:
A matriz católica localizada em Cobilândia, bairro de Vila Velha, terá missa às 8h, com capacidade limitada a 200 fiéis, mediante agendamento que deve ser realizado pelo site da matriz. Além da celebração presencial, haverá transmissão online pelo Facebook e Youtube.
- Horário: às 8h
- Onde assistir: pelo Facebook e Youtube
- Comunidade São José:
A comunidade católica localizada em Rio Marinho, em Vila Velha, terá missa para até 55 pessoas mediante agendamento pelos números (27) 99866-1504 ou (27) 98807-4063.
- Horário: às 8h
- Comunidade São Francisco de Assis:
Na comunidade localizada em Cobi de Baixo, em Vila Velha, a missa terá início às 10h, com capacidade para 30 pessoas mediante agendamento diretamente no local.
- Comunidade São Judas:
A igreja católica do bairro Nova América, em Vila Velha, terá missa às 19h no Natal, com capacidade para 35 pessoas mediante agendamento no local.
- Comunidade Nossa Senhora de Fátima:
A comunidade católica do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, terá celebração às 19h, com capacidade para 40 pessoas mediante agendamento no local.
QUINTA-FEIRA (31) - VÉSPERA DE ANO NOVO
- Convento da Penha:
Serão celebradas duas missas de ano novo na quinta-feira (31), no Campinho, além de confissões nos horários agendados. As vans de transporte estarão disponíveis
- Horário das missas: às 7h e às 15h
- Horário das confissões: das 8h às 11h e das 14h às 16h (necessário agendamento pelo telefone 27 3329-0420)
- Horário das vans: entre 6h e 16h30
- Local das missas: Campinho do Convento
- Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV):
De acordo com o pastor Deivisson Brito Nogueira, o culto da virada do ano será no formato "drive in", a partir das 22h30, com capacidade para até 160 carros. "Fizemos assim durante aproximadamente 5 meses de pandemia. Contaremos também com queima de fogos ao final, que já fazemos há mais de 10 anos", contou.
- Primeira Igreja Batista de Vitória:
A celebração de ano novo (31) contará apenas com culto gravado, que estará disponível nas redes sociais do centro religioso às 23h.
- Assembleia de Deus Nova Vida:
De acordo com o Pastor Eduardo Vieira, haverá neste ano apenas o Culto da Virada, respeitando o distanciamento social e demais medidas de prevenção. "Não teremos o tradicional jantar. Pós culto os membros devem se reunir em família", afirmou.
- Horário: às 22:00h
- Basílica de Santo Antônio:
Haverá missa presencial em horário único, às 19h
- Assembleia de Deus Ministério Vida:
No último dia do ano será realizado o culto da virada na igreja do Bairro da Penha, em Vitória, com capacidade para 150 pessoas.
- Horário: às 22:30
SEXTA-FEIRA (1º) - FERIADO
- Convento da Penha:
Haverá uma celebração presencial na sexta-feira (01), primeiro dia do ano de 2021, e vans de transporte entre 8h e 16h.
- Horário da missa: às 9h
- Local da missa: Campinho do Convento
- Basílica de Santo Antônio:
Haverá uma única missa presencial neste dia, às 19h.