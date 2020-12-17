Confira a programação de igrejas da Grande Vitória para o Natal e ano novo

A Primeira Igreja Batista em Goiabeiras, que chegou a divulgar e abrir agendamento para o Natal Gênesis deste ano, com o espetáculo intitulado "O fim do Natal", tradicionalmente trazendo atrações de teatro, dança, filme e música, também cancelou a programação prevista para os próximos dias 20, 21 e 22. "Entendemos de maneira democrática, juntos, que o melhor foi adiar a programação para outro momento. Faremos como um Natal fora de época, em 2021. Priorizamos as vidas. Vamos cuidar das pessoas", disse Yuri Reis, ministro de Música da igreja.