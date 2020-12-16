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Dicas de presente para um Natal gostoso, bonito e cheio de estilo

O ano não foi fácil! Mas o momento pede otimismo e esperança. Por isso, a gente merece se presentear e presentear quem amamos. E pra dar uma forcinha nessa hora, que pode  até gerar ansiedade, segue abaixo uma seleção para agradar todos os gostos e bolsos. Com tudo pré-definido e uma lista na mão fica tudo mais fácil pra curtir essa época mágica

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 dez 2020 às 05:00
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Modelo Maria Eduarda Melo posa com clutch NinaW Crédito: Guilherme Barros
Modelo Maria Eduarda Melo posa com clutch NinaW Crédito: Guilherme Barros

Para se vestir de arte

Materializando o conceito artwear, para literalmente se vestir de arte, a nova marca de acessórios NinaW, das primas Fabiana Pimenta e Cristiane Campinhos, traz pequenas tiragens de clutches em quatro coleções cápsulas assinadas por quatro artistas e designers.
Clutche Aparecida Borges para NinaW
Clutch Aparecida Borges para NinaW Crédito: Divulgação/Aparecida Borges
Fabiana Pimenta assina a coleção Lótus; Luciana Faria empresta seu olhar para a coleção Touch; Aparecida Borges mostra seus traços digitais na coleção Pareh e Giovana Faria imprime seus detalhes minuciosos na coleção Amor de Gio. As bolsas são personalizadas e exclusivas, ideais para ocasiões especiais, e podem ser adquiridas através do Instagram da marca: @ninawoficial. A produção é hand made. 
Panetone Chocolatudo da Adoça Gourmet
Panetone Chocolatudo da Adoça Gourmet Crédito: Divulgação/AdoçaGourmet

Pra adoçar o momento

A Adoça Gourmet nasceu em maio no auge da pandemia. A Estudante de Nutrição Talita Romagna, de 18 anos, que estava se vendo muito ansiosa dentro de casa, com os seus compromissos do dia a dia cancelados pela quarentena, resolveu arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Literalmente. Mais precisamente nas massas de bolos e doces. 
Panetone de pistache da Adoça Gourmet
Panetone de pistache da Adoça Gourmet Crédito: Divulgação/AdoçaGourmet
Só que suas receitas fizeram tanto sucesso, entre os amigos e a família, que ela resolveu empreender para conseguir uma renda extra. Agora, para as festas de fim de ano, Talita montou um cardápio-tentação com algumas sobremesas típicas desta época, como chocotones e sobremesas na taça. Tem o de brigadeiro com cacau 100%, de doce de leite com nozes, pistache, kinder bueno, ninho com geleia de frutas vermelhas, oreo, ovomaltine, redtone, ninho com nutella. Hummmm! Difícil arrumar um presente mais gostoso.
Kit Presente Natal Egeo Dolce (4 itens), de O Botícário, Preço: R$ 184,90 
Kit Presente Natal Egeo Dolce  Crédito: Divulgação/O Boticário

80 opções pra presentear

Com sugestões para todos os gostos e bolsos, O Boticário tem mais de 80 opções de  presentes, sendo 33 delas exclusivas para o Natal. A marca oferece kits e combos especiais para a data. Importante: a venda dos kits vai ajudar o projeto Jovens em Transformação. O Natal de 2020 do Boticário vai da lembrancinha, com kits de sabonete em barra com fragrância exclusiva para a data, ao presentão, com os clássicos da marca em versões miniaturas. O valor dos kits começa em R$ 19,90.
O Kit Presente Natal Egeo Dolce, por exemplo, tem fragrância, desodorante hidratante corporal; creme para as mãos  e  almofada de pescoço. Tudo com uma combinação de cheiros do marshmallow, do sorvete de framboesa, do algodão-doce e da baunilha. Preço: R$ 184,90.
C&A Brasil e o Instituto C&A unem forças em prol da campanha Natal Sem Fome
Camiseta C&A em prol da campanha Natal Sem Fome Crédito: Divulgação/C&A

Campanha para um Natal sem fome

A C&A Brasil e o Instituto C&A, braço filantrópico da companhia no país, participam pela primeira vez da campanha Natal Sem Fome realizada pela ONG Ação Cidadania. Considerada a maior iniciativa contra a fome da América Latina, a iniciativa tem como objetivo ajudar milhares de famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país por meio da arrecadação de alimentos.
Para a edição desde ano, foram produziram milhares de camisetas com dizeres solidários que serão presenteadas para aqueles que realizarem doações à companha Natal Sem Fome a partir de R$ 150,00, enquanto durarem os estoques. As doações podem ser realizadas até o dia 24 de dezembro por meio do site https://www.natalsemfome.org.br/cea. No site, é possível escolher entre duas opções de camisetas nas cores branca e preta com a frase "Fazer o bem faz bem".
Os kits da Benefit Cosmetics, em edição limitada, reúnem os best-sellers da marca
Os kits da Benefit Cosmetics com os best-sellers da marca Crédito: Divulgação/Benefit

Make queridinha

Notícia boa para os fãs de Benefit Cosmetics. Com foco nas comemorações de final de ano, a marca - especialista em produtos de sobrancelhas - traz nove kits especiais em edição limitada composto por seus produtos best-sellers. As novidades estão disponíveis em embalagens personalizadas, prontas para presentear e serão vendidas durante todo o mês de dezembro nas lojas Sephora de todo Brasil e e-commerce.
O kit Holiday,  por  exemplo, vem em embalagens personalizadas cilíndricas com três produtos: o "Beauty Trills",  primer minimizador de poros; o The POREfessional, a máscara de cílios que levanta & curva na versão preta Roller Lash; e o  gel volumizador de sobrancelhas Gimme Brow+ na cor 3, todos em versão miniatura, ideias para a bolsa ou nécessaire. O preço é R$ 135.
Bolsas Saad na Vith Shoes
Bolsas Saad para Vith Shoes Crédito: Dvulgação/Vith Shoes

Bolsa-desejo na ilha

A empresária Brenda Riva, que comanda a Vith Shoes,  acaba de receber uma novidade que tem deixado as fashionistas de plantão alvoroçadas. O motivo: Bolsas Saad. “É um produto que chega e não fica nem na vitrine”, conta a shopper.  “As bolsas Saad são feitas artesanalmente, com 100% de design autoral. A exclusividade é um de seus charmes”, explica Brenda. Além disso, a cartela de cores e texturas em cada detalhe faz com que se torne um objeto desejo. 
Vaporizador STEAM&FLIP (BDV3000) agiliza o processo de passar a roupa
O vaporizador agiliza o processo de passar e não queima o tecido Crédito: Divulgação/BLACK+DECKER

Fácil e rápido

Aqui, ordem e praticidade são as palavras de ordem! O Vaporizador STEAM&FLIP, da  Black+Decker, agiliza o processo de passar a roupa e ainda anula qualquer possibilidade de queimar o tecido, pois nenhuma superfície de metal quente entra em contato direto com a peça. Além disso, com o Steam&Flip, o fator tempo também é otimizado, pois ele aquece rapidamente, estando pronto para uso em apenas 40 segundos. Custa R$ 309
Kit de Natal Presente Natura Ekos Ritual Perfumado de Priprioca - R$109,80
Kit de Natal Ekos Ritual Perfumado de Priprioca Crédito: Divulgação/Natura

Além de presentes, a Natura quer que compartilhemos sonhos. O  sonho de um mundo com oceanos limpos, com nossa Amazônia em pé, um mundo com mais mulheres de bem com seus corpos e a celebração de todas as formas de ser. Um mundo onde se pode ser o que quiser. A marca também criou vários kits e um deles é o Natura Ekos Ritual Perfumado de Priprioca (R$ 109,80) que contém 1 desodorante água de banho feminino ( 200 ml) + 1 polpa desodorante hidratante corporal (250ml) + 1 polpa hidratante para mãos (40 g) + 1 sabonete em barra puro vegetal cremoso (90 g)  + 1 sacola de presente P.  Os itens perfumam, limpam e hidratam com uma fragrância floral leve. 

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Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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