Biquíni absorvente, feira de marcas e criadores locais e proteção solar pra pele oleosa...

A Feira Limonada é um evento criativo que reúne marcas e criadores locais Crédito: Divulgação/Dudu Altoé

Faça do limão...

A Matriz Casa Criativa irá receber a feira Limonada este fim de semana. O evento criativo irá reunir marcas e criadores locais nos dias 11, 12 e 13. Entre os participantes estão Emporio Life, Trieff Fitness, Ora Carola Acessórios, Oya Moda Feminina, Ana Campos Estamparia, Praia Brasil, entre outros. Uma excelente opção para garantir as compras de Natal e, de quebra, incentivar o comércio local

O evento é uma opção para garantir as compras de Natal e, de quebra, incentivar o comércio local Crédito: Divulgação/Dudu Altoé

Novos protetores NIVEA Crédito: Divulgação/Nivea

Sem acne no verão

Quem tem acne tem medo do verão. E isso se deve aos protetores solares que, associados ao combo sol e mar, costumam piorar a pele de quem já tem propensão a ter espinhas. O Beauty Expert Facial Pele Oleosa promete acabar com o problema. Com FPS 50, fórmula hidratante de toque seco, ele controla a oleosidade e promove efeito mate. (R$50,19).

A marca apoia o Dezembro Laranja, campanha de conscientização da prevenção do câncer de pele, e doou 50 mil protetores solares corporais para 5 estados, para pessoas em situação de vulnerabilidade, agricultores, catadores.

Marca lança coleção de maiôs e biquínis absorventes Crédito: Divulgação/Index

Marca lança coleção de maiôs e biquínis absorventes

Uma collab com dois maiôs e dois biquínis absorventes. Isso mesmo. A Pantys, marca de calcinhas absorventes, e o Free Free - plataforma multidisciplinar e Instituto que atuam por um mundo onde meninas e mulheres possam alcançar a liberdade física, saúde emocional e independência financeira - lançaram essa colação em parceria, que tem direção criativa de Yasmine Sterea, CEO do Free Free. As peças contam com a tecnologia absorvente da Pantys. Indicados para fluxo leve e produzidos com matéria prima biodegradável, as peças trazem estampas animal print e tie dye, tendências que seguirão em alta no verão 2021.

"Ficar menstruada não significa ficar triste. Significa manifestar, perceber nossas emoções, nosso poder criativo. Em vez da gente se esconder é hora de mergulhar dentro de si. Precisamos ressignificar nossa relação com nosso corpo, nossos ciclos e nossa liberdade de ser quem somos", completa Yasmine.

As peças da co.criação Pantys e Free Free também trazem outro diferencial importante para o meio ambiente: elas se degradam naturalmente em até 3 anos quando colocadas em aterro sanitário, diminuindo os impactos ambientais que os tecidos sintéticos em geral causam, já que a poliamida tradicional leva em média 50 anos para se decompor.

Gel antisséptico e sabonete líquido pra mãos Soft Crédito: Divulgação/Herbalife

Mãos desinfectadas, sem ressecar

A Herbalife Nutrition acaba de trazer mais uma novidade para seu portfólio de produtos: o gel antisséptico para as mãos. Pertencente à linha Soft Green, que também conta com o Sabonete Líquido para Mãos, o produto possui fragrância de chá verde, conhecido por suas propriedades antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres. A novidade chega para auxiliar os consumidores a higienizar suas mãos, ajudando na preservação de sua saúde e bem-estar.

Sua fórmula com álcool 70% mata mais de 99,9% dos microrganismos frequentemente encontrados nas mãos e unhas. Além disso, conta com substâncias emolientes que ajudam a evitar o ressecamento da pele. Dermatologicamente testado, tem secagem rápida e pH fisiológico. O gel pode ser encontrado em embalagens de 50 gramas, e é ideal pra levar na bolsa.

A combinação dos dois ativos ajuda a reter a água presente nos cabelos, devolvendo maior nutrição e hidratação aos fios Crédito: Divulgação/Factual Comunicação

Cachos e crespos bem cuidados

O Instituto Beleza Natural lançou uma nova linha com Manteiga de Karité e D-Pantenol indicada para todos os tipos de curvaturas dos fios. A "Explosão de Beleza" é composta por shampoo, condicionador e tratamento. Em nova versão bisnaga, com textura cremosa, os produtos vêm completar a família que já tinha os cremes de pentear Explosão de Babosa e Explosão de Óleos Africanos, também para todos os tipos de curvaturas. “A combinação dos dois ativos ajuda a reter a água presente nos cabelos, devolvendo maior nutrição e hidratação aos fios”, explica Zica Assis, especialista em cabelos crespos e cacheados.