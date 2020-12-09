Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Drops

Biquíni absorvente, feira de marcas e criadores locais e proteção solar pra pele oleosa...

Isso e muito mais sobre o universo de moda e beleza você confere aqui toda semana.

Públicado em 

09 dez 2020 às 05:00
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Feira Limonada, evento criativo que reúne marcas e criadores locais
A Feira Limonada é um evento criativo que reúne marcas e criadores locais Crédito: Divulgação/Dudu Altoé

Faça do limão...

A Matriz Casa Criativa irá receber a feira Limonada este fim de semana. O evento criativo irá reunir marcas e criadores locais nos dias 11, 12 e 13. Entre os participantes estão Emporio Life, Trieff Fitness, Ora Carola Acessórios, Oya Moda Feminina, Ana Campos Estamparia, Praia Brasil, entre outros. Uma excelente opção para garantir as compras de Natal e, de quebra, incentivar o comércio local
Feira Limonada, evento criativo que reúne marcas e criadores locais
O evento é uma opção para garantir as compras de Natal e, de quebra, incentivar o comércio local Crédito: Divulgação/Dudu Altoé
Novos protetores NIVEA
Novos protetores NIVEA Crédito: Divulgação/Nivea

Sem acne no verão

Quem tem acne tem medo do verão. E isso se deve aos protetores solares que, associados ao combo sol e mar, costumam piorar a pele de quem já tem propensão a ter espinhas. O Beauty Expert Facial Pele Oleosa promete acabar com o problema. Com FPS 50, fórmula hidratante de toque seco, ele controla a oleosidade e promove efeito mate. (R$50,19). 
A marca apoia o Dezembro Laranja, campanha de conscientização da prevenção do câncer de pele, e doou 50 mil protetores solares corporais para 5 estados, para pessoas em situação de vulnerabilidade, agricultores, catadores.
Marca lança coleção de maiôs e biquínis absorventes
Marca lança coleção de maiôs e biquínis absorventes Crédito: Divulgação/Index

Marca lança coleção de maiôs e biquínis absorventes

Uma collab com dois maiôs e dois biquínis absorventes. Isso mesmo. A Pantys, marca de calcinhas absorventes, e o Free Free -  plataforma multidisciplinar e Instituto que atuam por um mundo onde meninas e mulheres possam alcançar a liberdade física, saúde emocional e independência financeira - lançaram essa colação em parceria, que tem direção criativa de Yasmine Sterea, CEO do Free Free. As peças contam com a tecnologia absorvente da Pantys. Indicados para fluxo leve e produzidos com matéria prima biodegradável, as peças trazem estampas animal print e tie dye, tendências que seguirão em alta no verão 2021.
 "Ficar menstruada não significa ficar triste. Significa manifestar, perceber nossas emoções, nosso poder criativo. Em vez da gente se esconder é hora de mergulhar dentro de si. Precisamos ressignificar nossa relação com nosso corpo, nossos ciclos e nossa liberdade de ser quem somos", completa Yasmine.
As peças da co.criação Pantys e Free Free também trazem outro diferencial importante para o meio ambiente: elas se degradam naturalmente em até 3 anos quando colocadas em aterro sanitário, diminuindo os impactos ambientais que os tecidos sintéticos em geral causam, já que a poliamida tradicional leva em média 50 anos para se decompor.
Gel antisséptico para mãos e sabonete líquido pra mãos, ambos Soft Green Herbalife
Gel antisséptico e sabonete líquido pra mãos Soft  Crédito: Divulgação/Herbalife

Mãos desinfectadas, sem ressecar

A Herbalife Nutrition acaba de trazer mais uma novidade para seu portfólio de produtos: o gel antisséptico para as mãos. Pertencente à linha Soft Green, que também conta com o Sabonete Líquido para Mãos, o produto possui fragrância de chá verde, conhecido por suas propriedades antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres. A novidade chega para auxiliar os consumidores a higienizar suas mãos, ajudando na preservação de sua saúde e bem-estar.
Sua fórmula com álcool 70% mata mais de 99,9% dos microrganismos frequentemente encontrados nas mãos e unhas. Além disso, conta com substâncias emolientes que ajudam a evitar o ressecamento da pele. Dermatologicamente testado, tem secagem rápida e pH fisiológico. O gel pode ser encontrado em embalagens de 50 gramas, e é ideal pra levar na bolsa.
Nova linha Beleza Natural
A combinação dos dois ativos ajuda a reter a água presente nos cabelos, devolvendo maior nutrição e hidratação aos fios Crédito: Divulgação/Factual Comunicação

Cachos e crespos bem cuidados

O Instituto Beleza Natural lançou uma nova linha com Manteiga de Karité e D-Pantenol indicada para todos os tipos de curvaturas dos fios. A "Explosão de Beleza" é composta por shampoo, condicionador e tratamento. Em nova versão bisnaga, com textura cremosa, os produtos vêm completar a família que já tinha os cremes de pentear Explosão de Babosa e Explosão de Óleos Africanos, também para todos os tipos de curvaturas. “A combinação dos dois ativos ajuda a reter a água presente nos cabelos, devolvendo maior nutrição e hidratação aos fios”, explica Zica Assis, especialista em cabelos crespos e cacheados.
Conhecida por suas propriedades nutritivas, a manteiga de karité é extraída da noz da árvore de mesmo nome, espécie nativa do Oeste e Leste da África. Rico em ácidos graxos e vitaminas A e E, o ativo é famoso por suas propriedades emolientes na medida certa, que conseguem devolver a quantidade de óleo ideal para nutrir e dar maciez aos fios ressecados. “Essa nutrição é importante pois ela repõe a oleosidade e vitaminas da fibra capilar, que o cabelo pode perder naturalmente ou com o uso de química e ou de ferramentas de calor, como secador e prancha”, explica Zica. Já o D-Pantenol é a pro vitamina B5, encontrada naturalmente nos fios de cabelo. A linha é livre de parabenos.

Veja Também

Fique por dentro dos lançamentos de beleza e das novidades do mundo fashion

Confira os descontos que as grandes marcas estão oferecendo na Black Friday

Lingerie biodegradável, beauty friday e collab capixaba

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados