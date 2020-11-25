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Confira os descontos que as grandes marcas estão oferecendo na Black Friday

A Black Friday já está rolando ao longo do mês e algumas marcas já iniciaram suas ações mais agressivas os últimos dias de novembro. Selecionamos algumas peças com potencial e personalidade pra você aproveitar os descontos

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 nov 2020 às 05:00
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Jaqueta Lacoste, black friday
Esse é o momento de investir nas peças icônicas da marca Crédito: Divulgação/Lacoste

Lacoste

Esquentando para a Black Friday a marca traz uma seleção incrível de produtos com descontos progressivos durantes todo o mês de Novembro. Até o dia 26 e entre a sexta-feira, 27, até o domingo, dia 29, os descontos serão de 50%. 
Moletom Lacoste, black friday
O moletom também virou um queridinho Crédito: Divulgação/Lacoste
Este é o momento certo para adquirir os produtos mais emblemáticos da marca como a camisa polo disponível em manga longa ou curta, sweaters de algodão e os famosos vestidos femininos em piquet das mais variadas cores. Para mais informações, visite o site lacoste.com.br

Chico Rei

Camiseta Chico Rei, black friday
As camisetas criativas da Chico Rei são versáteis e rendem os mais diversos looks Crédito: Divulgação/ChicoRei
A Chico Rei é uma das maiores plataformas online no segmento de camisetas criativas e personalizadas do país. E anunciou três ações neste mês:  desconto com preço único em todo o site, novas estampas criadas especialmente para a data e, na coleção das celebridades parceiras (Elza Soares, Alceu Valença, Lenine, Milton Nascimento e Gilberto Gil), responsabilidade social: o cliente escolhe para qual instituição vai parte do valor da venda. As oportunidades vão até 27 de novembro. A marca vai trabalhar com o preço único de R$ 33,90 não só para suas camisetas, mas em todos os produtos do site, incluindo capas de celular, canecas, posters, meias e sketchbooks.
Três instituições serão beneficiadas: SOS Mata Atlântica, Gente em Primeiro Lugar e Sociedade Juizforense de Proteção aos Animais e ao Meio Ambiente. Mais informações no site chicorei.com

FARFETCH

Peça Camila Klein
O anel Camila Klein  está disponível no marketplace Crédito: Divulgação/Camila Klein
A FARFETCH, plataforma de tecnologia global líder da indústria de moda de luxo, também se preparou para a data. De 26 de novembro a 01 de dezembro, uma seleção exclusiva de itens selecionados de marcas brasileiras e internacionais, que já estavam em sale, ganham um desconto extra de até 20% na plataforma. Por ser um marketplace de marcas e boutiques globais, a seleção de produtos é feita por essas parceiras e o valor final é calculado já com a conversão cambial, os custos alfandegários adicionais e os impostos locais. A cotação diária do dólar é a principal variável que compõe o preço dos itens à venda.
Foi feita uma seleção exclusiva de mais de 200 marcas, entre elas as brasileiras Andrea Bogosian e Camila Klein, como também as internacionais Balenciaga, Off White, Givenchy, Palm Angels e muitas outras. Informações na farfetch.com.br

Hope

Body Hope, black friday
Body de renda da Hope pode - e deve - ser usado para festas e baladas Crédito: Divulgação/Hope
A marca anunciou o Black November, com promoções durante todo o mês. Nesta última semana, nos dias 27, 28 e 29, peças selecionadas estarão com descontos de até 70%. E a  última segunda-feira do mês, 30, também terá produtos selecionados remarcados com até 70% de desconto. É só ficar ligado. Os descontos são válidos para o e-commerce (www.hopelingerie.com.br), app e todas as lojas HOPE Lingerie.

Vivara

Pulseira Life com fecho infinito, pelo valor promocional de R$ 160,00
Durante a ação da marca também haverá o lançamento da pulseira Life com fecho infinito Crédito: Divulgação/Vivara
A Vivara está com descontos de até 50% em produtos selecionados das categorias joias Vivara e Life by Vivara, relógios e acessórios. Os clientes poderão encontrar ofertas como o brinco prata Espinélios e Aventurina de R$ 1.150,00 por R$ 575,00; relógio Tommy Hilfiger Masculino Aço de R$ 550,00 por R$ 385,00; óculos de sol arredondado em acetato tigrado de R$ 250,00 por R$ 125,00; e pingentes Life by Vivara a partir de R$ 44,00. Durante a ação, também acontece o lançamento da Pulseira Life com fecho infinito, pelo valor promocional de R$ 160,00 avulsa. A Black Friday Vivara acontece em todas as lojas físicas da marca, além do e-commerce (www.vivaracom.br), que entrega para todo o país.

Jaqueta Tommy, black friday
A jaqueta é uma das peças icônicas da marca Crédito: Divulgação/Tommy
Até o dia 29, a Tommy Hilfiger celebra o Tommy Days, que terá descontos de até 40% em peças selecionadas. Já a linha Tommy Jeans contará com descontos de até 60% durante 26 à 29 de novembro. As peças estão no site tommyhilfiger.com

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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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