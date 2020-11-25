Confira os descontos que as grandes marcas estão oferecendo na Black Friday

Esse é o momento de investir nas peças icônicas da marca Crédito: Divulgação/Lacoste

Lacoste

Esquentando para a Black Friday a marca traz uma seleção incrível de produtos com descontos progressivos durantes todo o mês de Novembro. Até o dia 26 e entre a sexta-feira, 27, até o domingo, dia 29, os descontos serão de 50%.

O moletom também virou um queridinho Crédito: Divulgação/Lacoste

Este é o momento certo para adquirir os produtos mais emblemáticos da marca como a camisa polo disponível em manga longa ou curta, sweaters de algodão e os famosos vestidos femininos em piquet das mais variadas cores. Para mais informações, visite o site lacoste.com.br

Chico Rei

As camisetas criativas da Chico Rei são versáteis e rendem os mais diversos looks Crédito: Divulgação/ChicoRei

A Chico Rei é uma das maiores plataformas online no segmento de camisetas criativas e personalizadas do país. E anunciou três ações neste mês: desconto com preço único em todo o site, novas estampas criadas especialmente para a data e, na coleção das celebridades parceiras (Elza Soares, Alceu Valença, Lenine, Milton Nascimento e Gilberto Gil), responsabilidade social: o cliente escolhe para qual instituição vai parte do valor da venda. As oportunidades vão até 27 de novembro. A marca vai trabalhar com o preço único de R$ 33,90 não só para suas camisetas, mas em todos os produtos do site, incluindo capas de celular, canecas, posters, meias e sketchbooks.

Três instituições serão beneficiadas: SOS Mata Atlântica, Gente em Primeiro Lugar e Sociedade Juizforense de Proteção aos Animais e ao Meio Ambiente. Mais informações no site chicorei.com

FARFETCH

O anel Camila Klein está disponível no marketplace Crédito: Divulgação/Camila Klein

A FARFETCH, plataforma de tecnologia global líder da indústria de moda de luxo, também se preparou para a data. De 26 de novembro a 01 de dezembro, uma seleção exclusiva de itens selecionados de marcas brasileiras e internacionais, que já estavam em sale, ganham um desconto extra de até 20% na plataforma. Por ser um marketplace de marcas e boutiques globais, a seleção de produtos é feita por essas parceiras e o valor final é calculado já com a conversão cambial, os custos alfandegários adicionais e os impostos locais. A cotação diária do dólar é a principal variável que compõe o preço dos itens à venda.

Foi feita uma seleção exclusiva de mais de 200 marcas, entre elas as brasileiras Andrea Bogosian e Camila Klein, como também as internacionais Balenciaga, Off White, Givenchy, Palm Angels e muitas outras. Informações na farfetch.com.br

Hope

Body de renda da Hope pode - e deve - ser usado para festas e baladas Crédito: Divulgação/Hope

A marca anunciou o Black November, com promoções durante todo o mês. Nesta última semana, nos dias 27, 28 e 29, peças selecionadas estarão com descontos de até 70%. E a última segunda-feira do mês, 30, também terá produtos selecionados remarcados com até 70% de desconto. É só ficar ligado. Os descontos são válidos para o e-commerce (www.hopelingerie.com.br), app e todas as lojas HOPE Lingerie.

Vivara

Durante a ação da marca também haverá o lançamento da pulseira Life com fecho infinito Crédito: Divulgação/Vivara

A Vivara está com descontos de até 50% em produtos selecionados das categorias joias Vivara e Life by Vivara, relógios e acessórios. Os clientes poderão encontrar ofertas como o brinco prata Espinélios e Aventurina de R$ 1.150,00 por R$ 575,00; relógio Tommy Hilfiger Masculino Aço de R$ 550,00 por R$ 385,00; óculos de sol arredondado em acetato tigrado de R$ 250,00 por R$ 125,00; e pingentes Life by Vivara a partir de R$ 44,00. Durante a ação, também acontece o lançamento da Pulseira Life com fecho infinito, pelo valor promocional de R$ 160,00 avulsa. A Black Friday Vivara acontece em todas as lojas físicas da marca, além do e-commerce (www.vivaracom.br), que entrega para todo o país.

A jaqueta é uma das peças icônicas da marca Crédito: Divulgação/Tommy