Black friday: 5 marcas, lojas e plataformas com descontos nos produtos de beleza

Nesta sexta acontecem as promoções da tão esperada Black Friday e já tem gente esperando pra garantir uns produtinhos sem pesar muito no bolso. Pra ajudar você que é apaixonada pelo universo de beleza, separamos algumas dicas de marcas, lojas e plataformas que estão generosas no desconto em produtos de cuidados com a pele, maquiagem, cabelo e vários outros.
Produtos personalizados
A JustForYou, beauty tech brasileira que usa inteligência artificial para desenvolver fórmulas personalizadas para shampoos e condicionadores, colocou seus seguidores para brincar de caça ao tesouro. Durante todo o mês de novembro, para que os consumidores tenham a promoção, eles terão que encontrar os cupons secretos nos posts do Instagram e no blog da marca a partir das dicas que estão sendo publicadas nos stories. Além disso, descontos de até 50% estão disponíveis nas fórmulas personalizadas.
Beleza completa
O e-commerce Beleza na web preparou descontos exclusivos na sua Beauty Friday que já está no ar. Por lá, os cosméticos estão com até 75% off, enquanto as maquiagens estão com até 80%, os kits de tratamento com 75% e até itens luxuosos entraram na promoção.
Skincare
Durante todo o mês de novembro, a The Body Shop está com descontos de até 50% em todo o site na chamada Body friday. O lugar ideal para quem quer cuidar da pele, por lá você encontra produtos que vão além do básico do skincare, como o Peeling Líquido Vitamina C, que esfolia suavemente, retirando os resíduos poluentes do dia a dia e células mortas da pele. Além de tônicos, gel de limpeza e até kits inteiros prontinhos para a rotina completa de cuidados.
Tem de tudo
Para quem virou super adepta das comprinhas online durante a quarentena, a Amazon é o lugar certo. Os produtinhos de beleza disponíveis na plataforma estão em clima de black friday durante toda esta semana. A maior vantagem é que o site tem de tudo: maquiagem, máscara capilar, produtos para o skincare e muito mais, tudo isso em muito menos tempo que uma voltinha no shopping e com a praticidade de receber em casa. Reunimos alguns dos produtos:
Produtos de beleza com desconto na Semana Black Friday Amazon
Para renovar o nécessaire
Para quem quer renovar o nécessaire com as últimas tendências de maquiagem, tratamento para pele e cabelos, fragrâncias nacionais e importadas e produtos de corpo e banho, a Sephora Brasil preparou várias promoções para sua Beauty Friday. As promoções são válidas nas lojas físicas e no site oficial e contam com marcas de peso, incluindo a Fenty Beauty, marca de maquiagens da Rihanna que chegou recentemente ao Brasil e também está com descontos.