Black friday: 5 marcas, lojas e plataformas com descontos nos produtos de beleza

brasileira que usa inteligência artificial para desenvolver fórmulas personalizadas para shampoos e condicionadores, colocou seus seguidores para brincar de caça ao tesouro. Durante todo o mês de novembro, para que os consumidores tenham a promoção, eles terão que encontrar os cupons secretos nos posts do Instagram e no blog da marca a partir das dicas que estão sendo publicadas nos stories. Além disso, descontos de até 50% estão disponíveis nas fórmulas personalizadas.