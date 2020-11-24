Eletrodomésticos inteligentes são os mais procurados na Black Friday

Geladeira Electrolux DFX41 Duplex, Frost Free, 371 Litros, inox - 110 volts Crédito: Sipolatti/Divulgação

Alguns botões e controles podem ser substituídos por comando de voz e acionamento pelo celular. Acompanhando a tendência de ambientes cada vez mais automatizados e conectados, os capixabas estão de olho nos preços baixos para adquirir produtos com inteligência artificial neste período de Black Friday. Além de celulares e computadores de ponta, os itens de alta tecnologia mais procurados são os eletrodomésticos capazes de facilitar ainda mais o dia a dia dentro de casa.

A constatação é do executivo de compras da Sipolatti, Edson Cordeiro, com base na demanda vista nas lojas desde o início da campanha Black Out da varejista, que começou no dia 12 deste mês, com ofertas especiais em vários produtos, entre eletrodomésticos, eletrônicos, eletroportáteis e móveis. Experiente na área, Edson afirma que os consumidores não querem perder tempo com as tarefas do lar, por isso investem em equipamentos facilitadores.

Os eletrodomésticos mais procurados nesse período são os que possuem algum tipo de inteligência artificial. Eles permitem que o morador tenha, a distância, todo controle da sua casa, explica o especialista.

Entre os produtos com essa proposta, o executivo destaca os refrigeradores, lavadoras e aparelhos de ar-condicionado. O ar-condicionado pode ser ligado antes de você chegar em casa, pelo celular. Desta forma, já encontrará o ambiente na temperatura que mais gosta. Também tem a máquina de lavar que escolhe o melhor modo de lavagem e regula a quantidade de água sozinha, exemplifica.

De acordo com Edson, nesta promoção "Black Out", a lavadora Samsung front load 11kg, com tecnologia Digital Inverter, por exemplo, sai de R$ 3.499,00 por R$ 2.999,00 à vista

Móveis

Já em relação aos móveis, a procura é bem diversificada. De acordo com o executivo de compras da Sipolatti, Ivanildo Queiroz, as ofertas podem ser conferidas em todo o segmento. Desde guarda-roupa, estofado, itens para cozinha, tudo está com desconto. E as vendas estão aceleradas desde o início do mês. Este ano decidimos antecipar a campanha de 'Black Out' para que o consumidor pudesse vir comprar com segurança, evitando um fluxo concentrado de pessoas em um único dia, pontua.

Ivanildo reforça um diferencial no pós-venda da Sipolatti: Os móveis são peças que requerem cuidado durante a entrega e o processo de montagem. Esse serviço já está incluso na compra, ou seja, o consumidor não paga a mais por isso. Temos equipe de montagem própria, que preza sempre pela atenção e cuidado, pontua.

Vantagem

Outra vantagem da Sipolatti são as condições de pagamento. O consumidor pode pagar com os principais cartões de crédito, carteira digital PicPay, Cartão Auxílio Emergencial da Caixa ou boleto bancário. Tudo isso com 5% de desconto no pagamento à vista ou em até 10 vezes sem juros.

Todas as ofertas podem ser conferidas direto com os vendedores nas lojas, no site ou por meio do televendas (4007-1700). A entrega é rápida e outro diferencial é o frete grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.

Serviço:

Lojas físicas: confira o endereço de todas as unidades no site

Televendas: 4007-1700, das 8h30 às 18h