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Eletrodomésticos inteligentes são os mais procurados na Black Friday

Para facilitar o dia a dia dentro de casa, a Sipolatti oferece descontos em aparelhos com inteligência artificial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 11:35

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 11:35

Geladeira Electrolux DFX41 Duplex, Frost Free, 371 Litros, inox - 110 volts
Geladeira Electrolux DFX41 Duplex, Frost Free, 371 Litros, inox - 110 volts Crédito: Sipolatti/Divulgação
Alguns botões e controles podem ser substituídos por comando de voz e acionamento pelo celular. Acompanhando a tendência de ambientes cada vez mais automatizados e conectados, os capixabas estão de olho nos preços baixos para adquirir produtos com inteligência artificial neste período de Black Friday. Além de celulares e computadores de ponta, os itens de alta tecnologia mais procurados são os eletrodomésticos capazes de facilitar ainda mais o dia a dia dentro de casa.
A constatação é do executivo de compras da Sipolatti, Edson Cordeiro, com base na demanda vista nas lojas desde o início da campanha Black Out da varejista, que começou no dia 12 deste mês, com ofertas especiais em vários produtos, entre eletrodomésticos, eletrônicos, eletroportáteis e móveis. Experiente na área, Edson afirma que os consumidores não querem perder tempo com as tarefas do lar, por isso investem em equipamentos facilitadores.
Os eletrodomésticos mais procurados nesse período são os que possuem algum tipo de inteligência artificial. Eles permitem que o morador tenha, a distância, todo controle da sua casa, explica o especialista.
Entre os produtos com essa proposta, o executivo destaca os refrigeradores, lavadoras e aparelhos de ar-condicionado. O ar-condicionado pode ser ligado antes de você chegar em casa, pelo celular. Desta forma, já encontrará o ambiente na temperatura que mais gosta. Também tem a máquina de lavar que escolhe o melhor modo de lavagem e regula a quantidade de água sozinha, exemplifica.
De acordo com Edson, nesta promoção "Black Out", a lavadora Samsung front load 11kg, com tecnologia Digital Inverter, por exemplo, sai de R$ 3.499,00 por R$ 2.999,00 à vista

Móveis

Já em relação aos móveis, a procura é bem diversificada. De acordo com o executivo de compras da Sipolatti, Ivanildo Queiroz, as ofertas podem ser conferidas em todo o segmento. Desde guarda-roupa, estofado, itens para cozinha, tudo está com desconto. E as vendas estão aceleradas desde o início do mês. Este ano decidimos antecipar a campanha de 'Black Out' para que o consumidor pudesse vir comprar com segurança, evitando um fluxo concentrado de pessoas em um único dia, pontua.
Ivanildo reforça um diferencial no pós-venda da Sipolatti: Os móveis são peças que requerem cuidado durante a entrega e o processo de montagem. Esse serviço já está incluso na compra, ou seja, o consumidor não paga a mais por isso. Temos equipe de montagem própria, que preza sempre pela atenção e cuidado, pontua.

Vantagem

Outra vantagem da Sipolatti são as condições de pagamento. O consumidor pode pagar com os principais cartões de crédito, carteira digital PicPay, Cartão Auxílio Emergencial da Caixa ou boleto bancário. Tudo isso com 5% de desconto no pagamento à vista ou em até 10 vezes sem juros.
Todas as ofertas podem ser conferidas direto com os vendedores nas lojas, no site ou por meio do televendas (4007-1700). A entrega é rápida e outro diferencial é o frete grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.
Serviço:
Lojas físicas: confira o endereço de todas as unidades no site
Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 4007-1700, das 8h30 às 18h
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99. Montagem grátis.

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