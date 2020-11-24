Eletrodomésticos inteligentes são os mais procurados na Black Friday

Alguns botões e controles podem ser substituídos por comando de voz e acionamento pelo celular. Acompanhando a tendência de ambientes cada vez mais automatizados e conectados, os capixabas estão de olho nos preços baixos para adquirir produtos com inteligência artificial neste período de Black Friday. Além de celulares e computadores de ponta, os itens de alta tecnologia mais procurados são os eletrodomésticos capazes de facilitar ainda mais o dia a dia dentro de casa.
A constatação é do executivo de compras da Sipolatti, Edson Cordeiro, com base na demanda vista nas lojas desde o início da campanha Black Out da varejista, que começou no dia 12 deste mês, com ofertas especiais em vários produtos, entre eletrodomésticos, eletrônicos, eletroportáteis e móveis. Experiente na área, Edson afirma que os consumidores não querem perder tempo com as tarefas do lar, por isso investem em equipamentos facilitadores.
Os eletrodomésticos mais procurados nesse período são os que possuem algum tipo de inteligência artificial. Eles permitem que o morador tenha, a distância, todo controle da sua casa, explica o especialista.
Entre os produtos com essa proposta, o executivo destaca os refrigeradores, lavadoras e aparelhos de ar-condicionado. O ar-condicionado pode ser ligado antes de você chegar em casa, pelo celular. Desta forma, já encontrará o ambiente na temperatura que mais gosta. Também tem a máquina de lavar que escolhe o melhor modo de lavagem e regula a quantidade de água sozinha, exemplifica.
De acordo com Edson, nesta promoção "Black Out", a lavadora Samsung front load 11kg, com tecnologia Digital Inverter, por exemplo, sai de R$ 3.499,00 por R$ 2.999,00 à vista
Móveis
Já em relação aos móveis, a procura é bem diversificada. De acordo com o executivo de compras da Sipolatti, Ivanildo Queiroz, as ofertas podem ser conferidas em todo o segmento. Desde guarda-roupa, estofado, itens para cozinha, tudo está com desconto. E as vendas estão aceleradas desde o início do mês. Este ano decidimos antecipar a campanha de 'Black Out' para que o consumidor pudesse vir comprar com segurança, evitando um fluxo concentrado de pessoas em um único dia, pontua.
Ivanildo reforça um diferencial no pós-venda da Sipolatti: Os móveis são peças que requerem cuidado durante a entrega e o processo de montagem. Esse serviço já está incluso na compra, ou seja, o consumidor não paga a mais por isso. Temos equipe de montagem própria, que preza sempre pela atenção e cuidado, pontua.
Vantagem
Outra vantagem da Sipolatti são as condições de pagamento. O consumidor pode pagar com os principais cartões de crédito, carteira digital PicPay, Cartão Auxílio Emergencial da Caixa ou boleto bancário. Tudo isso com 5% de desconto no pagamento à vista ou em até 10 vezes sem juros.
Todas as ofertas podem ser conferidas direto com os vendedores nas lojas, no site ou por meio do televendas (4007-1700). A entrega é rápida e outro diferencial é o frete grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.
Serviço:
Lojas físicas: confira o endereço de todas as unidades no site
Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 4007-1700, das 8h30 às 18h
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99. Montagem grátis.