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Fique por dentro dos lançamentos de beleza e das novidades do mundo fashion

Tem produtos para a limpeza da pele, para dar brilho aos cabelos e, claro, peças-chave das novas coleções

Públicado em 

02 dez 2020 às 05:00
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Coleção da Shop Ginger, marca de Marina Ruy Barbosa
Marina posa para o catálogo da sua marca, Shop Ginger Crédito: Fernando Tomaz

À moda Marina Ruy Barbosa

A Shop Ginger, marca de moda da atriz Marina Ruy Barbosa e de sua sócia Vanessa Ribeiro lançaram sua primeira coleção oficial. Após do sucesso da coleção cápsula de moletons, esgotados nas primeiras 12 horas, a marca apresenta a “Cena 1” –  que apresenta curadoria e DNA fashion com peças inéditas em alfaiataria, jeans, malha e vinil. Com fortes referências do universo da arte contemporânea, a coleção completa é composta por 24 modelos que montam um guarda-roupa que possibilita diversas composições e propostas. 

Tratamento completo para os seios

ki para seios da Bel Col
O tratamento pode ser realizado pelo profissional de estética, ou pelo usuário em casa Crédito: Divulgação
A Bel Col Cosméticos acaba de lançar o SPA dos seios. Um kit com vários produtos que auxiliam no combate ao envelhecimento da região, promovem luminosidade dos mamilos, têm efeito lifting, clareiam a área tratada e melhoram o aspecto das estrias. Entre outras indicações é ideal para o pós-amamentação, rápida perda de peso, pré e pós cirúrgico, entre outras necessidades.
A criação foi motivada pelo conceito Power Up. A linha completa é composta por quatro produtos para tratamento intensivo, uma manta térmica e um creme de cuidados diários. O diferencial do tratamento é que ele pode ser realizado pelo profissional de estética, ou pelo usuário em casa, desde que mantida a proposta de 4 sessões semanais da fase intensiva e 30 dias contínuos de uso do creme concentrado.

A calça da mamãe

Calça jeans Momy
O modelo Momy valoriza o corpo sem deixar de lado o conforto Crédito: Divulgação/Coca Cola
Com uma pegada retrô, inspirada nas calças usadas pelas mães nos anos 90/2000 a modelagem momy promete ser o jeans preferido das mais antenadas na estação quente.  A modelagem possui a cintura superalta, o que valoriza o corpo, mas sem deixar o conforto de lado, já que tem um shape mais soltinho no quadril e nas pernas. Essa é da Coca Cola Clothing.

80% de brilho nos fios

O Drops Repair e Nutritive Oil são indicados para o cuidado diário dos fios.
O Drops Repair e Nutritive Oil são indicados para o cuidado diário dos cabelos Crédito: Divulgação
A Essendy acaba de lançar dois produtos para cabelos que devolve até 80% do brilho dos fios e mantêm as cores vibrantes, assim como a nutrição e a reconstrução capilar. O Drops Repair e Nutritive Oil são indicados para o cuidado diário. Sua composição conta com tecnologia de ponta, a partir da fusão de óleos e vitaminas que potencializam a saúde e a beleza dos cabelos.

Limpeza calmante para peles secas, sensíveis e sensibilizadas

Nutrel, gel de limpeza Profuse
Nutrel, gel de limpeza Profuse Crédito: Divulgação
Um produto que limpe sem agredir e ressecar é tudo o que uma pele seca ou sensível precisa para uma rotina de cuidados com o rosto. Especializada neste tipo de pele, a tradicional e queridinha linha Nutrel, de Profuse, lança a nova versão do seu gel de limpeza para peles secas, sensíveis e sensibilizadas: o Nutrel Gel de Limpeza Sensitive. Sua nova fórmula, agora com fragrância suave e novo tamanho, possui a inovadora tecnologia de limpeza Syndet, que higieniza sem agredir e ressecar, associada a um complexo hidratante, garantindo uma pele hidratada, fortalecida e saudável.
Respeita o pH e a hidratação natural da pele e evita o ressecamento, sem deixar aquela sensação de repuxamento após o enxágue, e tudo isso sem arder os olhos. Nutrel também é hipoalergênico, livre de parabenos, sabão, conservantes, corantes, álcool etílico e silicones.

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Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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