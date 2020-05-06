Designer tem feito pratos sob encomenda e encontros no corredor do prédio

A Rede Gazeta apoia os empreendedores capixabas Crédito: Divilgação

São 1h20 da manhã e Leide Viero dá uma última olhada no forno. "Tá quase!", pensa ela sobre o ponto da torta de coco, que terá que entregar no dia seguinte de manhã. Outras duas tortas, 20 minipizzas e algumas porções individuais de lasanha já estão embaladas sobre a bancada.

São encomendas feitas por amigos e colegas do grupo da igreja. Apesar de ser cozinheira de mão cheia, Leide não trabalha com isso. É designer e tem uma marca de acessórios que leva seu nome. A nova "função" surgiu pra ela não pirar e, claro, pra reforçar o orçamento durante o isolamento social. "Se der pra pagar as escolas das crianças já tá ótimo", diz ela.

Otimista Leide mantém a expectativa de que tudo melhore em breve, mas por enquanto está bem difícil. "Vivemos de venda. E 85% do que vendemos é atacado. Só que as lojas dos nossos clientes estão fechadas". Ela e o marido, Jean, trabalham juntos e têm um showroom, onde é também seu ateliê de criação, no centro de Vila Velha.

Leide montando algumas peças no seu ateliê Crédito: Divulgação

Eles estão ficando o máximo possível em casa, trabalhando em home office, mas acabam indo umas duas vezes por semana ao showroom. Julia, de 20 anos, sobrinha de Leide que mora com ela, também trabalha no ateliê e vai com ela, inclusive pra fazer faxina.

A faxina, aliás, também está a todo vapor em casa. Todos participam, inclusive os filhos João Gabriel, de 15 anos, e Leonardo, de 13. "Eles já lavavam louça, mas com a quarentena aprenderam a varrer a casa, estender a roupa e lavar o banheiro. Se todo mundo ajudar não fica pesado pra ninguém", ensina.

Jean é o responsável pelo café da manhã todos os dias e, mesmo em home office, também ajuda na faxina. "Dias atrás ele aproveitou pra tirar todas as persianas da varanda e lavou todas com a ajuda de João Gabriel", conta a designer, orgulhosa do filho e do marido.

Leide, Jean e a sobrinha Julia (ao fundo) e os vizinho Renan, Gardenia com a filha, Catarina: encontro no corredor Crédito: Divulgação

A rotina não tá fácil, inclusive por conta das encomendas que aumentam nos fins de semana, quando, teoricamente, seria o momento do descanso. Mas o casal tem uma válvula de escape. "A gente tem vizinhos de porta que são muito amigos e fazemos o 'Encontro do Corredor'. Sentamos em cadeiras de praia, a três metros de distância, e conversando. Eles com uns petiscos e a bebida deles. A gente com a nossa bebida e umas comidinhas. É maravilhoso! É impressionante como passamos a dar valor às pequenas coisas".

Delícia da Leide: a designer com duas das tortas (a quiche de alho poró e o cheesecake) que está fazendo sob encomenda Crédito: Divulgação

Quando tá meio pra baixo ou precisando conversar, Leide também dá uma escapada pra porta da casa de outra vizinha, pra tomar um cafezinho. "Ela é como uma irmã pra mim! Fico do lado de fora e ela do lado de dentro, na cozinha. Sempre com todo o cuidado, com mãos lavadas e álcool gel em tudo.... Aí desabafamos, tomamos o café e eu volto pra casa. Às vezes é ela que vem bater aqui", conta, rindo.

Leide não é de reclamar. Devota de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ela mantém um altar em casa, com a imagem da santa. E é pra ela que Leide pede, todos os dias, coragem e força pra enfrentar os dias que virão.