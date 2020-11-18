Lingerie biodegradável, beauty friday e collab capixaba

O lançamento da lingerie biodegradável é atrelado à causa social Crédito: Divulgação/Mktmix

Liebe lança lingerie biodegradável

Olhar para frente e pensar em um futuro melhor. Com isso em mente, Liebe Lingerie traz como uma das grandes novidades de 2020 a coleção com tecnologia biodegradável. O tecido, que pode ser utilizado e lavado normalmente com toda segurança, após o descarte se decompõe no meio ambiente em até três anos, ajudando o planeta a diminuir o acúmulo de lixo e os impactos ambientais.

Para incentivar as mulheres a trocar os sutiãs pela opção mais sustentável, a marca realiza até o dia 19 de novembro ação em parceria com o projeto de reciclagem Leninha Roupa de Baixo, no qual a cada sutiã usado entregue nas lojas, terá 50% de desconto na peça da coleção biodegradável, e no e-commerce, na compra de qualquer sutiã, a cliente ganha 50% de desconto em uma peça da linha biodegradável. De acordo com o CEO da marca, Cairo Benevides, a parceria é uma forma de ressignificar as peças que não tinham destino e descarte corretos.

A marca espera receber cerca de 500 unidades, que serão doadas para o projeto e serão transformados em recheio para almofadas. As novas peças serão desenvolvidas em parceria com o coletivo Flor de Cabruêra e cada uma carregará um bordado das mães que acompanham os filhos em tratamento na Associação ACTC Casa do Coração. Os sutiãs que estiverem em perfeito estado serão devidamente higienizados e doados para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

MAC promove beauty friday

Há vários produtos da marca em promoção, como essa paleta Crédito: Divulgação/Giulia Carvalho Assessoria

Com a mudança do nome Black Friday para Beauty Friday e diversas promoções, a MAC, marca canadense que é referência quando o assunto é maquiagem, aposta no grande momento de vendas do ano. Ela está promovendo diversos formatos de ofertas exclusivas para cada tipo de consumidor em suas 56 lojas e em seu site ao longo de todo o mês de novembro. A mudança do nome veio para respeitar todos os movimentos que sentem desconforto com o termo.

São três principais ofertas: a primeira são descontos de 20% a 50% em uma vasta lista de produtos selecionados que incluem os queridinhos do público. A segunda é um compre e ganhe semanal, na qual cada terá um foco em categoria de produtos, seja olhos ou face, e na compra de dois produtos quaisquer da categoria da semana você ganha um terceiro produto de presente. EA terceira são brindes que a MAC Cosmetics fornecerá nas compras acima de R$ 299. Além disso, no final de semana Big Friday (27/11 até 30/11), dia oficial das promoções, todos os produtos do site e das lojas físicas estarão com 15% de desconto.

Collab capixaba em prata

Peças em prata da collab Intenções Crédito: Ingrid Welida

Saiu do papel a coleção de acessórios da consultora de imagem Lorrayne Maia, leia-se ‘Style Me’, em parceria com as irmãs Karol e Jack Fantin, da loja Kaja. A collab, intitulada “Intenções”, conta com peças em prata com um design diferenciado, desenvolvidas a partir da inspiração da consultora. “Trabalhei formas geométricas que representam os arquétipos das imagens, método que aplico em minhas consultorias”, explica Lorrayne. “Também utilizei linhas inclinadas em designs diferenciados, resultando em formas intencionais, daí o nome da coleção’”, destaca.

MÁSCARA DE CÍLIOS NO LIMITS

A fórmula da No Limits foi criada para levantar todos os tipos de cílios, inclusive os mais retos e para baixo. Crédito: Divulgação/Avon

A AVON lançará no próximo dia 27, a No Limits Máscara de Alongamento e Volume Instantâneo para Cilios. Segundo a marca, ela promove 3x mais volume, 2x mais elevação e 24 horas de duração. Além disso, não acumula nos cílios, não forma grumos e não sai com a umidade e calor. Sua fórmula Lift&Lock Triple Set foi criada para levantar todos os tipos de cílios, inclusive os mais retos e para baixo.

Ela possui o aplicador LIFT – FX que tem um formato curvado que promove elevação e volume até nos cílios mais difíceis de alcançar. O aplicador possui o núcleo interior oco que segura a fórmula e o comprimento das cerdas garantem o volume dos cílios. A ponta de cada uma das suas cerdas eleva e alonga os cílios.

Possui textura suave e sedosa que não deixa os cílios pesados – assim você não irá perceber que está de máscara! Também é oftalmologicamente testada, adequada para quem usa lentes de contato e para olhos sensíveis. O preço promocional do produto está de R$ 38,99 por R$ 29,99.

Adcos lança Vitamina C 15 + Ácido Hialurônico

Possui efeito clareador, anti-inflamatório e estimula a síntese de colágeno, melhorando o brilho e a luminosidade da pele. Crédito: Divulgação/Adcos