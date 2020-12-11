Catedral de Vitória anuncia live com shows de padres nas redes sociais

Todo o evento será transmitido pelas redes sociais da Catedral Metropolitana de Vitória, por meio do canal do youtube Crédito: Divulgação/ Catedral de Vitória

Como forma de garantir uma maior proximidade e acolhimento para os fiéis durante o período da pandemia do novo coronavírus, a Catedral Metropolitana de Vitória, localizada no Centro da Cidade Alta, realizará mais uma live em seus canais. A apresentação intitulada de Todos Irmãos, acontece na próxima sexta-feira (18) e terá início às 19h30. No repertório estão músicas populares, clássicas e canções natalinas.

Entre as apresentações em destaque, estão a presença dos padres: Renato Criste, Hadeleon Santana, Fernando Souza, Jacqueson Pimentel, Diego Azevedo, da Arquidiocese de Vitória, e terá a participação do violinista Hariton Nathanailidis. As canções serão acompanhadas por uma banda composta de instrumentistas experientes e instrumentos como violão, viola, cello e percussão.

Todo o evento será transmitido pelas redes sociais da Catedral Metropolitana de Vitória, por meio do canal do YouTube e a página da Paróquia no Facebook. Devido à situação de pandemia, o evento não terá a participação de fiéis e será transmitido pelas redes sociais da Catedral Metropolitana de Vitória.

O Padre Renato Criste, pároco da Catedral Metropolitana destaca que a época das festas do Natal, representa a celebração da manifestação de Jesus a todos os homens. A essência do Natal é Cristo nascer nos corações das pessoas de maneira sempre nova, promovendo uma caminhada de solidariedade, iluminada por Deus.

De acordo com o pároco, a situação provocado pela pandemia, desencadeou um processo que trouxe muito sofrimento para as famílias, e está live será uma proximidade e acolhimento com os fiéis da Igreja. Apesar de tudo o que passamos juntos, cada um em sua casa, sentimo-nos mais unidos na oração e na solidariedade. Sentimos a necessidade de estarmos juntos partilhando as alegrias, as esperanças e celebrando a nossa fé, destaca.

TODOS IRMÃOS

Padres vão realizar a live "Todos Irmãos" na próxima sexta-feira (18) Crédito: Divulgação/ Catedral de Vitória

A live intitulada de "Todos Irmãos" representa o nome da última encíclica do Papa Francisco, aborda o cuidado para com o próximo e as demonstra as três virtudes teologais. São três importantes chaves que dão sentido e realização à vida de cada cristão. Em canções, os padres irão cantar músicas que levam a mensagem das virtudes teologais. "Primeiro a fé, que provocará a esperança, que possibilitará o desenvolvimento da caridade, afirma o pároco da Catedral.

Fratelli tutti (São Francisco de Assis), todos irmãos, é o título escolhido pelo Papa Francisco para sua Carta Encíclica Fratelli Tutti sobre a Fraternidade e a Amizade Social. A carta, assinada no dia 03 de outubro, em Assis, quis recordar a inspiração de São Francisco de Assis para uma fraternidade aberta, que quer dialogar com toda a humanidade. O olhar do Papa é de uma aguda profundidade, sobretudo quando aborda as principais questões sociais atuais, a partir da fé cristã.

Fiel tira foto da Catedral de Vitória Crédito: Divulgação/ Catedral de Vitória

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