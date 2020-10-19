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Levantou questionamentos

Catedral de Colatina chama atenção com pedido para doação de ouro

'Sua doação vale ouro' é o nome da nova campanha para ajudar na revitalização da igreja. Divulgação começou nas redes sociais nesta segunda-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 19:29

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 19:29

Catedral de Colatina
Interior da Catedral de Colatina, no Noroeste do ES, durante missa antes da pandemia Crédito: Reprodução | Facebook
A campanha "Sua doação vale ouro", lançada pela Catedral de Colatina, chegou nesta segunda-feira (19) às redes sociais e já gerou estranhamento e questionamentos por parte de alguns internautas: por qual motivo o pedido é para doação especificamente de ouro para revitalizar a igreja?
De acordo com o próprio texto da publicação feita pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Colatina, os recursos arrecadados serão destinados à aquisição da iluminação externa e a comunidade pode ajudar doando "aquela peça de ouro que não usa mais" ou "aquele brinco que se quebrou". O texto diz que a doação pode ser realizada durante as missas ou na Secretaria Paroquial.
A realização da campanha teria sido ideia de "membros leigos" do Conselho da Pastoral, em consequência das dificuldades financeiras enfrentadas pela população devido à pandemia do novo coronavírus  já que as pessoas estavam com dificuldades de doar dinheiro em espécie.
Coordenadora da Pastoral da Comunicação, Vanessa Schimidt explicou a iniciativa. "Não é o ideal para a paróquia, porque transformar ouro em dinheiro não é muito fácil. Fizemos mais pelo espírito de fraternidade. É uma sugestão. Estamos tentando facilitar as doações. É nesse sentido", garantiu.

R$ 344

É o valor de 1 grama de ouro, de acordo com a cotação de sexta-feira (16)
Questionada se a atitude não poderia ser vista como uma adoração de bens materiais por parte da igreja, Vanessa garantiu que é "totalmente o contrário disso". "É transformar algo que você não usa em algo maior: a revitalização de um templo que você frequenta, de importância espiritual e social", esclareceu.
O valor necessário para fazer a iluminação externa da Catedral de Colatina não foi revelado durante a entrevista. "Precisaríamos levantar esse dado, mas essa sinalização é só uma forma de ilustrar para onde a doação dos fiéis está indo. O mesmo já foi feito com duas imagens e os vitrais", disse a coordenadora.

A REVITALIZAÇÃO DA CATEDRAL DE COLATINA

A arrecadação para a revitalização da Catedral de Colatina começou no início do ano passado e as obras pouco depois, ainda no primeiro semestre de 2019. De acordo com a Pastoral da Comunicação, a Capela do Santíssimo foi o primeiro local a ser recuperado pelo trabalho.
A recuperação dos vitrais, da parte elétrica e da estrutura hidráulica também já foi concluída. "Agora é a parte final: de pintura, gesso e piso. Além de acabamentos de som e climatização", detalhou Vanessa Schmidt. Segundo ela, o custo total é difícil de ser estimado devido a inúmeras doações em serviço ou matéria-prima.
Atrasada em decorrência da pandemia, a entrega da revitalização estava prevista para acontecer nas comemorações do Sagrado Coração de Jesus, em junho deste ano. Agora, ainda não há uma data certa, apenas há esperança de celebrar o dia de Nossa Senhora das Graças, em novembro, já dentro da Catedral.

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