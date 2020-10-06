Seca expõe bancos de areia gigantes no Rio Doce em Colatina

Bancos de Areia no Rio Doce em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução

Com o avanço do período sem chuvas, o Rio Doce segue com o nível muito baixo em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Com a situação, os bancos de areia estão cada vez mais aparentes e maiores ao longo do leito do rio.

1 metro e 20 centímetros. A diminuição no volume do rio é possível de se verificar na régua da Agência Nacional de de Águas (ANA). No mês de agosto, uma reportagem de A Gazeta mostrou que o nível estava em 1 metro e 40 centímetros, valor já considerado muito baixo. Nesta terça-feira (6), a situação era ainda pior: o Rio Doce não passava de

Nível do Rio está não passa de 1 metro e 20 centímetros Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução

ATENÇÃO COM O ABASTECIMENTO

Com o nível baixo do rio e o calor que aumentou nos últimos dias, aumenta o alerta com o abastecimento de água no município. O Rio Doce é a única fonte de abastecimento da área urbana de Colatina.

Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), responsável pela gestão de água e esgoto no município, a queda do nível do rio é normal para época e acontece como um reflexo do clima.

A entidade reconheceu que já tem dificuldades para tirar a água do rio para tratar na altura de alguns bairros e já foi preciso abrir canais em bancos de areia para que a água chegasse até as bombas de captação. Entretanto, o diretor da instituição, Geraldo Avancini, garante que não vai faltar água na cidade, pela avaliação dele. A orientação é apenas para que a população não desperdice água.