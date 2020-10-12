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Leonel Ximenes

Aplicativo da PMV deixa de fora Catedral e Palácio Anchieta dos pontos turísticos

GeoWeb permite ao internauta passar por mapas para poder melhor conhecer Vitória

Públicado em 

12 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Catedral Metropolitana, tradicional local de início da Romaria dos Homens vazia
Catedral Metropolitana, um dos pontos mais característicos de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória conta com um aplicativo muito didático para navegação, que é o GeoWeb, o qual permite ao internauta passar por mapas para poder melhor conhecer a Capital. No entanto, no mapeamento de pontos turísticos, dois pontos foram esquecidos na sua base de dados – que inclusive pode ser baixada pelos usuários: o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana de Vitória.
Ao todo, a base de dados de atrativos turísticos do aplicativo/site, atualizada em setembro deste ano, é formada por 41 referências. Fazem parte 11 praias, três píeres, um parque (somente o Parque da Gruta da Onça), seis museus ou galerias, dois locais de arquivos e bibliotecas, além de outros 18 pontos diversos de interesse, como planetário, teatro, pontes e até mesmo o Palácio Jerônimo Monteiro, sede do Executivo municipal.

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Mas dois pontos específicos na Cidade Alta estão ausentes - o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana. O GeoWeb não dá apenas localização do imóvel ou bem de responsabilidade municipal para se configurar como atrativo turístico.
Exemplo disso na listagem é o Museu Solar Monjardim, que integra o quadro do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), autarquia federal vinculada à Secretaria de Cultura. No caso dos parques, a plataforma possui uma outra seção, dedicada somente a eles.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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