Aplicativo da PMV deixa de fora Catedral e Palácio Anchieta dos pontos turísticos

A Prefeitura de Vitória
conta com um aplicativo muito didático para navegação, que é o GeoWeb
, o qual permite ao internauta passar por mapas para poder melhor conhecer a Capital. No entanto, no mapeamento de pontos turísticos, dois pontos foram esquecidos na sua base de dados – que inclusive pode ser baixada pelos usuários: o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana de Vitória.
Ao todo, a base de dados de atrativos turísticos do aplicativo/site, atualizada em setembro deste ano, é formada por 41 referências. Fazem parte 11 praias, três píeres, um parque (somente o Parque da Gruta da Onça), seis museus ou galerias, dois locais de arquivos e bibliotecas, além de outros 18 pontos diversos de interesse, como planetário, teatro, pontes e até mesmo o Palácio Jerônimo Monteiro, sede do Executivo municipal.
Mas dois pontos específicos na Cidade Alta estão ausentes - o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana. O GeoWeb não dá apenas localização do imóvel ou bem de responsabilidade municipal para se configurar como atrativo turístico.
Exemplo disso na listagem é o Museu Solar Monjardim
, que integra o quadro do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), autarquia federal vinculada à Secretaria de Cultura. No caso dos parques, a plataforma possui uma outra seção, dedicada somente a eles.