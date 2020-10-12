Aplicativo da PMV deixa de fora Catedral e Palácio Anchieta dos pontos turísticos

Ao todo, a base de dados de atrativos turísticos do aplicativo/site, atualizada em setembro deste ano, é formada por 41 referências. Fazem parte 11 praias, três píeres, um parque (somente o Parque da Gruta da Onça), seis museus ou galerias, dois locais de arquivos e bibliotecas, além de outros 18 pontos diversos de interesse, como planetário, teatro, pontes e até mesmo o Palácio Jerônimo Monteiro, sede do Executivo municipal.