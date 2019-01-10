Vídeo: Visita ao Palácio Anchieta revela luxo e história da construção

Está de férias ou com o tempo livre? Que tal aproveitar o momento com um passeio cultural? O Divirta-se começa a visitar espaços e mostrar o que eles têm a oferecer e incentivar as visitas. Começamos com o Palácio Anchieta, em Vitória. Ele guarda mais de quatro séculos de história que se distribuem entre salões luxuosos, sala de exposições, dois pavimentos e dezenas de ambientes preservados desde sua construção.
Atualmente é onde fica a sede do poder Executivo do Espírito Santo, mas qualquer um pode visitar o espaço, de terça a domingo, em horários definidos. Nos fins de semana, dá até para ir às salas do segundo pavimento do palácio, onde geralmente são marcadas as agendas e compromissos oficiais do governador do Espírito Santo. Durante a semana, essa visita não é possível justamente porque podem ter eventos políticos acontecendo nos espaços.
Durante o tour, que tem duração de acordo com o quanto o visitante quer conhecer, é possível ver desde paredes originais da construção que tem mais de 450 anos até pinturas e presentes que foram dados ao Governo do Estado até os dias de hoje. Dependendo da época, até algumas exposições são realizadas no local.
Na sede do Executivo está, inclusive, a lápide do túmulo do padre José de Anchieta esculpida em pedra de Lioz e relicário com pintura e fragmento de osso do líder religioso. Além disso, o primeiro pavimento do Palácio Anchieta conta com um espaço de exposições que, frequentemente, recebe artistas capixabas ou de outros lugares para exporem telas, esculturas e outras obras.
O Gazeta Online fez uma visita ao Palácio Anchieta e gravou um tour virtual para mostrar um pouco do que é possível observar durante a visita guiada. Ficam à disposição de quem chega ao local, guias que podem acompanhar o passeio, indicando o que é cada ambiente e cada elemento histórico. Para grupos maiores, com mais de 10 pessoas, é aconselhável que seja feita uma reserva com antecedência por meio do telefone (27) 3636-1032.
Faça tour virtual pelo Palácio Anchieta:
SERVIÇO
Férias no museu: Palácio Anchieta
Local: Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, 142, Centro de Vitória)
Horários: de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h
Mais informações: (27) 3636-1032