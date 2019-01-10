Vídeo: Visita ao Palácio Anchieta revela luxo e história da construção

Atualmente é onde fica a sede do poder Executivo do, mas qualquer um pode visitar o espaço, de terça a domingo, em horários definidos. Nos fins de semana, dá até para ir às salas do segundo pavimento do palácio, onde geralmente são marcadas as agendas e compromissos oficiais do governador do Espírito Santo. Durante a semana, essa visita não é possível justamente porque podem ter eventos políticos acontecendo nos espaços.