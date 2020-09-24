Como os casos de Covid no Flamengo podem servir de alerta para todos

Elenco do Flamengo treinou no Equador. Durante a atividade, jogadores ficam aglomerados e sem máscara Crédito: Flamengo/Divulgação

Especialistas ouvidos por A Gazeta listaram condutas que podem ter disseminado o vírus entre os jogadores, membros da comissão técnica e da diretoria. Mesmo seguindo protocolos internos e testagens periódicas, ninguém está imune ao vírus e todo cuidado é pouco.

A médica infectologista Rúbia Miossi explica que, mesmo com a adoção de protocolos no retorno ao futebol, o vírus continua em circulação. Apesar de os jogos terem retornado, as competições estarem funcionando, a doença não acabou. Todo mundo que está circulando tem risco de pegar a doença mesmo. Não existe ninguém protegido, disse.

Especificamente sobre o Flamengo, a especialista destaca medidas que podem causar a contaminação de pessoas em times de futebol.

VIAGENS

"O que pode explicar esses casos no Flamengo é que eles ficam várias horas dentro de um avião, ficam em hotéis, às vezes, juntos, ou não. Tudo depende de como o clube escolhe as acomodações. Eles passam muito tempos juntos a partir do momento em que fazem a concentração. E basta ter um infectado para que todos do grupo se infectem", destaca a infectologista.

"Nas rotinas de treino e até mesmo nos momentos de lazer, você não vê ninguém usando máscara. De fato, com esse contato íntimo e sem usar as medidas de prevenção, a doença vai se espalhar entre eles, sim" Rúbia Miossi - Médica

O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto também citou descumprimentos do protocolo como possíveis causas para a transmissão do vírus. Segundo ele, no esporte, isso vai acontecer ainda mais até o total controle da doença.

"Na confraternização, correndo, juntando as pessoas, no momento que sentam para fazer uma refeição. Não tenha dúvida que deve ser disso tudo um pouco. Não adianta, o vírus está aí ainda" Lauro Ferreira Pinto - Médico

"As pessoas ainda precisam usar a máscara, ainda é preciso o protocolo de evitar aglomeração, não tem jeito. E, no esporte, se tiver alguém contaminado, vai contaminar (os outros). Esses surtos vão acontecer. Não tenha dúvida nenhuma disso. Vão acontecer mais, até a doença ficar sob controle", avalia o médico.

Flamengo em treino antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

De fato, a delegação rubro-negra teria descumprido os protocolos de segurança durante a passagem pelo Equador. Segundo relatos obtidos pela reportagem do jornal O Globo , houve um afrouxamento natural nos cuidados que eram tomados no Ninho do Urubu. Os atletas se reuniram normalmente para refeições e até jogos para passar o tempo na concentração.

LIÇÕES PARA A POPULAÇÃO

Com todas essas informações, outro questionamento é pertinente: o que podemos aprender ou tirar de lição dessa situação do Flamengo? Segundo Rúbia Miossi, além do fato do vírus ainda estar em circulação, as condutas adotadas por pessoas durante a pandemia. Ela cita confraternizações, encontros com pessoas que não moram juntas e até mesmo situações em outras áreas de trabalho.

"Pessoas se abraçando para tirar foto sem a máscara. Uma reunião de pessoas, de amigos que moram em casas diferentes, se um está assintomático, mas na fase de incubação, já transmite para todo mundo" Rúbia Miossi - Médica

UM SIMPLES CAFEZINHO

A médica continua a alertar sobre situações do nosso dia a dia. "Compartilhamento de copos, talheres. Ficar conversando na hora da refeição. A doença se espalha neste momento", reforçou.

"Em festinhas de aniversário, ou aquele cafezinho sem máscara e batendo um papo. São situações de extremo risco mesmo" Rúbia Miossi - Médica