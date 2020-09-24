Sindicato dos Atletas de SP exige adiamento de Palmeiras x Flamengo: 'Buscaremos a justiça'

No comunicado, o Sindicato afirma ter conversado com um infectologista e que está no aguardo de um parecer produzido pelo profissional para entrar na Justiça caso a CBF mantenha o seguimento da partida. O Flamengo sofre com um surto de COVID-19 dentro do seu elenco, que retornou do Equador com mais de 15 atletas infectados. O time carioca pediu o adiamento do jogo para a CBF, mas o secretário geral da entidade disse que a partida não seria adiada.O Palmeiras se mostra favorável a realização do jogo e, nesta última quarta-feira (23), até se posicionou nas suas redes sociais, afirmando que a competição tem protocolos de saúde preparados para essa circunstância e, por isso, não aceitará o pedido de adiamento. A CBF está reavaliando a situação da partida entre Palmeiras e Flamengo e pode dar um veredicto final ainda hoje.