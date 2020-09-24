Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sindicato dos Atletas de SP exige adiamento de Palmeiras x Flamengo: 'Buscaremos a justiça'
futebol

Sindicato dos Atletas de SP exige adiamento de Palmeiras x Flamengo: 'Buscaremos a justiça'

Clube carioca está com surto de Covid-19 e já tem quase 30 profissionais infectados pelo vírus; Verdão se manifesta favorável à realização da partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 12:45

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 12:45

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O jogo entre Palmeiras e Flamengo, válido pela 12ª rodada do Brasileirão 2020, ganhou mais um capítulo no início desta manhã de quinta-feira (24). O Sindicato dos Atletas de SP divulgou um comunicado em suas redes sociais ameaçando ir à justiça para solicitar o adiamento da partida.
No comunicado, o Sindicato afirma ter conversado com um infectologista e que está no aguardo de um parecer produzido pelo profissional para entrar na Justiça caso a CBF mantenha o seguimento da partida. O Flamengo sofre com um surto de COVID-19 dentro do seu elenco, que retornou do Equador com mais de 15 atletas infectados. O time carioca pediu o adiamento do jogo para a CBF, mas o secretário geral da entidade disse que a partida não seria adiada.O Palmeiras se mostra favorável a realização do jogo e, nesta última quarta-feira (23), até se posicionou nas suas redes sociais, afirmando que a competição tem protocolos de saúde preparados para essa circunstância e, por isso, não aceitará o pedido de adiamento. A CBF está reavaliando a situação da partida entre Palmeiras e Flamengo e pode dar um veredicto final ainda hoje.
Neste momento, o Rubro Negro só possui 10 atletas do seu elenco profissional aptos para jogar, e teria que contar com diversos jogadores do Sub-20 para atuar no Allianz Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados