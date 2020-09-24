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Flamengo manda aeronave para buscar Juan no Equador nesta quinta

Integrante do departamento de futebol, Juan testou positivo para Covid-19 e, sem espaço no voo que trouxe os infectados na teça, deve desembarcar no Brasil no início de sexta...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 11:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 11:10
Crédito: Lazlo Dalfovo/LANCE!
A aeronave que irá à Guayaquil buscar Juan partirá do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Integrante do departamento de futebol do Flamengo, o ex-zagueiro foi um dos profissionais do clube que testaram positivo para Covid-19 ainda no Equador. Contudo, como não havia espaço no avião que trouxe os sete atletas infectados antes da partida contra o Barcelona (EQU), na última terça, Juan permaneceu em isolamento em um hotel na cidade equatoriana.
A informação foi inicialmente publicada pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!. A expectativa é de que Juan desembarque no Rio de Janeiro nas primeiras horas de sexta-feira, dando sequência à quarentena e a sua recuperação em casa.

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