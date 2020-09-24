Flamengo manda aeronave para buscar Juan no Equador nesta quinta

A aeronave que irá à Guayaquil buscar Juan partirá do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Integrante do departamento de futebol do Flamengo, o ex-zagueiro foi um dos profissionais do clube que testaram positivo para Covid-19 ainda no Equador. Contudo, como não havia espaço no avião que trouxe os sete atletas infectados antes da partida contra o Barcelona (EQU), na última terça, Juan permaneceu em isolamento em um hotel na cidade equatoriana.