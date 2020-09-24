Entre jogadores, comissão técnica e diretoria, Flamengo chega a 27 casos confirmados de Covid-19

Após dois jogos pela Libertadores da América no Equador, contra Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil, o Flamengo vive um surto de Covid-19 na delegação que viajou ao país. Ao todo, até o momento, foram 27 casos confirmados da doença, entre jogadores titulares, reservas, comissão técnica e diretoria. O Rubro-Negro já desembarcou no Rio de Janeiro e espera o resultado de contraprovas para se pronunciar oficialmente sobre o surto.VEJA A LISTA DE NOMES CONTAMINADOS ATÉ O MOMENTO