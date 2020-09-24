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Entre jogadores, comissão técnica e diretoria, Flamengo chega a 27 casos confirmados de Covid-19

Em viagem ao Equador para a disputa de dois jogos consecutivos pela Libertadores, Rubro-Negro viu surto contaminar boa parte da delegação, incluindo 16 jogadores e Dome...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 21:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 21:43
Crédito: AFP
Após dois jogos pela Libertadores da América no Equador, contra Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil, o Flamengo vive um surto de Covid-19 na delegação que viajou ao país. Ao todo, até o momento, foram 27 casos confirmados da doença, entre jogadores titulares, reservas, comissão técnica e diretoria. O Rubro-Negro já desembarcou no Rio de Janeiro e espera o resultado de contraprovas para se pronunciar oficialmente sobre o surto.VEJA A LISTA DE NOMES CONTAMINADOS ATÉ O MOMENTO
Jogadores:GomesBruno HenriqueMatheuzinhoIslaDiegoFilipe LuísMichaelGabriel BatistaWillian ArãoVitinhoThulerRodrigo CaioRenêLéo PereiraEverton RibeiroMais um jogador ainda não identificadoCOMISSÃO TÉCNICA​Domènec Torrent (treinador)Juan (auxiliar)Marcio Tannure (médico)Outros cinco membros
DIRETORIA​Rodolfo Landim (Presidente)Marcos Braz (VP de Futebol)Dekko Roismann (Conselho)

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