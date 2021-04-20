Comer e mergulhar pode fazer mal à saúde? Médica do ES explica

Jovem se refresca no mar em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A médica gastroenterologista Livia Pandolfi Tabachi explica que o risco para a saúde existe e vai depender da alimentação que for ingerida e da intensidade do exercício físico que for realizado após a refeição.

"Entrar na água após comer, seja piscina ou mar, não causa problema desde que a alimentação tenha sido leve e que a pessoa não faça nenhum esforço intenso. Não existe problema de comer e dar um mergulho rápido, entrar em uma piscina para relaxar. Mas é perigoso se a pessoa comer e for nadar depois", afirma.

Segundo a médica, comer e se exercitar logo em seguida pode deixar o corpo confuso. Livia explica que o organismo vai precisar liberar uma grande quantidade de sangue, e isso pode trazer problemas até para o cérebro.

"Ao terminar de comer, o organismo dá prioridade para a digestão e libera mais sangue para isso. Quando faz um exercício físico, o corpo também precisa de mais sangue. Com tantas demandas, pode haver desequilíbrio na irrigação de sangue para diversas partes do corpo, prejudicando a digestão e até o cérebro. Pode gerar mal-estar, tontura, perda de consciência rápida. Se isso tudo acontece no mar, mesmo que seja uma simples náusea, a pessoa pode acabar se afogando", esclarece

"Não é recomendado fazer atividade física depois da refeição. A recomendação é que se espere pelo menos duas horas depois de comer. Se for atividade física for leve, pode ser feita uma hora depois " Livia Pandolfi Tabachi - Gastroenterologista

CUIDADO COM AS CRIANÇAS

No caso do jovem que morreu após o mergulho na Praia da Concha, na Barra do Jucu, a médica acredita que ele pode ter tido uma perda de consciência. "Como ele saltou de cima de uma pedra e mergulhou, provavelmente ele precisou fazer esforço para votar a superfície e faltou oxigenação para o cérebro", opina.