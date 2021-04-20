Jovem morre após comer e mergulhar em praia da Barra do Jucu, Vila Velha

Um jovem de 17 anos passou mal depois de saltar de uma pedra na Praia da Concha, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Vitor Gabriel Santos Mendes teve uma indigestão alimentar e morreu afogado na tarde do último domingo (18).
De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha, Gabriel e um grupo de amigos saltavam da pedra por volta das 15 horas. O adolescente teria se alimentado minutos antes, por isso passou mal no momento do salto e caiu na água já sem reação. Guarda-vidas e uma equipe do Samu chegaram a socorrer o jovem, que não resistiu.
"Gabriel, depois de saltar, não mostrou reação. Neste momento foi solicitado resgate, realizado por dois guarda-vidas que estavam no local. Segundo relatório, não houve concussão ou qualquer lesão na cabeça, o jovem teria passado mal por mergulhar após se alimentar. Tanto que, nos procedimentos de reanimação, ele repeliu muita comida. Além dos guarda-vidas, agentes da Guarda Municipal auxiliaram no atendimento e chamaram o Samu. Após todas a manobras de reanimação possíveis, ele não resistiu e faleceu", diz a nota enviada pela Prefeitura de Vila Velha.
A Prefeitura de Vila Velha disse, ainda, que Gabriel e os demais jovens que estavam no local foram orientados sobre os riscos de saltar da pedra. "A coordenação de Salvamar de Vila Velha informa que os guarda-vidas que estavam no posto mais próximo haviam alertado os jovens, como sempre é feito na região, sobre os riscos e a não saltar das pedras", encerra a nota.