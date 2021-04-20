Jovem morre após comer e mergulhar em praia da Barra do Jucu, Vila Velha

"Gabriel, depois de saltar, não mostrou reação. Neste momento foi solicitado resgate, realizado por dois guarda-vidas que estavam no local. Segundo relatório, não houve concussão ou qualquer lesão na cabeça, o jovem teria passado mal por mergulhar após se alimentar. Tanto que, nos procedimentos de reanimação, ele repeliu muita comida. Além dos guarda-vidas, agentes da Guarda Municipal auxiliaram no atendimento e chamaram o Samu. Após todas a manobras de reanimação possíveis, ele não resistiu e faleceu", diz a nota enviada pela Prefeitura de Vila Velha.