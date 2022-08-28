Combate ao fumo: saiba como ter ajuda do SUS para largar o cigarro

Vencer o vício de fumar não é algo simples, mas o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece serviços e apoio para quem quer deixar o cigarro de lado em busca de uma vida mais saudável. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente deve procurar uma unidade básica de saúde da sua cidade para receber o encaminhamento para o atendimento médico e psicológico de graça.
Na Grande Vitória e também em alguns municípios do interior capixaba, prefeituras realizam programas específicos. Há a possibilidade de ter acompanhamento com especialistas de diferentes áreas, como dentistas, psicólogos, entre outros profissionais, além dos médicos. Existe ainda a disponibilidade de medicamentos. (Confira a lista de serviços ao final da matéria)
O SUS também tem atendimento em outras cidades. Em São Paulo, o atendimento é feito por meio do Programa Cessação de Tabagismo, promovido pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) e coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES).
Na capital paulista, o tratamento é realizado nas unidades Básica de Saúde (UBS) e nos centros de Atenção Psicossocial (Caps AD). Nos demais locais do país, o Ministério da Saúde recomenda buscar a unidade de saúde mais próxima. As informações são da Agência Brasil.
No Brasil, desde 1986, 29 de agosto ficou marcado como o Dia Nacional de Combate ao Fumo, criado com a intenção de reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).
O tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas pelo mundo todos os anos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Desse número, 1 milhão são de pessoas que não fumam. Na verdade, elas são fumantes passivas.
É uma doença provocada pela dependência física à nicotina, e causa cerca de 50 doenças diferentes, como enfisema pulmonar, câncer e doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. No Brasil, mais de 160 mil mortes por ano são atribuídas ao tabaco, segundo dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde.
Vitória
- Em Vitória, todas as 29 unidades de saúde estão aptas a realizar ações para enfrentar o tabagismo em dois eixos: na prevenção e no tratamento dos fumantes, por meio do Grupo de Apoio Terapêutico ao Tabagista (GATT).
- O indivíduo deve passar por uma consulta de avaliação clínica antes de iniciar as sessões de abordagem, onde serão avaliados o nível de dependência física da nicotina, a motivação da pessoa em deixar de fumar, se há indicação ou contraindicação de uso do apoio medicamentoso, existência de comorbidades psiquiátricas e sua história clínica.
Vila Velha
- Com o intuito de reduzir os problemas causados pelo uso do cigarro, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, proporciona ações de combate ao tabagismo, através de abordagens comportamentais e, se necessário, uso de medicamentos de forma complementar.
- Para participar do grupo, o cidadão pode procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência e realizar a inscrição. Na ocasião, os funcionários vão informar os dias e horários em que as reuniões dos grupos acontecem. A partir disso, uma equipe de profissionais multidisciplinar, composta por médicos, dentistas, psicólogos e entre outros especialistas, vão prestar assistência ao munícipe.
- Dessa maneira, os participantes passam por quatro sessões de atendimento, onde o tratamento é conduzido de modo personalizado, de acordo com as necessidades de cada um e, se for preciso, contarão com sessões de apoio exclusivas. Além da assistência dos profissionais da saúde e das trocas pessoais durante as rodas de conversa, o munícipe aprende estratégias específicas para abandonar o vício, com exercícios a serem praticados no dia a dia.
- As Unidades Básicas de Saúde (UBS) que participam do projeto auxiliando munícipes a desenvolver habilidades para cessar o fumo e permanecer sem a compulsão são:
- Araçás
- Barra do Jucu
- Coqueiral de Itaparica
- Dom João
- Ibes
- Jaburuna
- Paul
- Ponta da Fruta
- Santa Rita
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimarães
- Vale Encantado
- Vila Garrido
- Vila Nova
Cariacica
- Quem mora em Cariacica pode contar com o acolhimento do Programa Municipal de Apoio à Pessoa Tabagista, que funciona em quatro Unidades Básicas de Saúde:
- Jardim América
- Santa Fé
- Jardim Botânico
- e Nova Rosa da Penha II
- A pessoa que quer parar de fumar deve fazer a inscrição na unidade que oferece o programa. Não há fila de espera. O usuário já sai da inscrição com data de avaliação agendada.
- Após as quatro sessões, quem conseguiu parar de fumar começa a participar de sessões quinzenais e pode ser acompanhado por um ano para evitar recaídas. E quem não conseguiu parar pode passar por novo acolhimento e reiniciar o programa, que tem foco na mudança de hábitos.
Serra
- Na Serra, o serviço é oferecido pelas seis Unidades Regionais de Saúde (URS):
- Serra Sede
- Serra Dourada
- Jacaraípe
- Feu Rosa
- Novo Horizonte
- Boa Vista
- Na quarta-feira, 1º de junho, às 14h, terá uma ação na Unidade Regional de Saúde de Novo Horizonte de orientação aos usuários sobre o tabagismo e captação de pacientes para ingressar no Programa Municipal de Tabagismo.
- O programa é formado por uma equipe multidisciplinar composta por: médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistente social, nutricionista e fisioterapeuta.
- O participante do Grupo de Apoio ao Tabagista deverá apresentar os seguintes documentos: cartão SUS, comprovante de residência, documento de identificação original e com foto e a inscrição realizada pela unidade de referência do usuário.
Viana
- A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Saúde (SEMSA), oferta tratamentos e orientações em todas as 18 unidades de saúde do município para quem deseja deixar a dependência.
- O programa consiste em atendimentos de forma individual ou em grupo a pacientes que desejam dar fim a dependência ao tabaco. Para ter acesso, é necessário buscar a unidade de saúde mais próxima e solicitar encaminhamento médico.
- O paciente passa por avaliação médica antes de ter acesso a medicações que compõe o tratamento. Além disso, é ofertado acompanhamento psicológico durante 12 meses com intuito de garantir que a pessoa permaneça abstinente.
Colatina
- Em Colatina, as pessoas que queiram participar do Programa Municipal de Controle do Tabagismo intensivo ao fumante devem procurem a unidade de saúde mais próxima de casa, para ser encaminhada para o tratamento.
- Mais informações pelo telefone: (27) 3711-9550 ou 99504-4842.
Linhares
- Quem quer parar de fumar conta com um programa oferecido de graça pela Prefeitura de Linhares. É o Programa Municipal de Controle do Tabagismo.
- Entre as atividades desenvolvidas no programa, estão: atendimento individual com médico, psicólogo, enfermagem e assistente social; atendimento em grupo cognitivo-comportamental; busca ativa de pacientes inseridos no programa; acompanhamento na evolução do tratamento, inclusive online; relatório de controle trimestral de mapa de medicamento; atividade socioeducativa através de palestras e oficinas nas escolas e empresas; encaminhamento à rede de proteção social (previdência, farmácia cidadã, Unidades de Saúde e outros)
- Para participar do grupo é preciso se cadastrar no programa e aguardar a formação de novos grupos. Além do encaminhamento feito pelas unidades de saúde, os tabagistas que desejam abandonar o vício de fumar podem procurar diretamente o Naps, no Bairro Colina, Rua Governador Bley, S/N, no antigo Hospital Talma.
- Programa Municipal Controle de Tabagismo - Telefone: (27) 3372-7424
Cachoeiro de Itapemirim
- A Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (Semus) oferece apoio clínico gratuito ao fumante que deseja deixar o vício. Para ter acesso ao tratamento, basta ir a uma das unidades básicas do município ou ao Centro de Saúde “Bolívar de Abreu”, que funcionam de 7h às 16h, e marcar uma consulta para a avaliação clínica com enfermeiro.
- Também é possível agendar esse atendimento pelo site agendamento.cachoeiro.es.gov.br.
- Depois da avaliação, o paciente passa a integrar o programa e conta com atendimento coletivo ou individual, além de participar de grupos de apoio e palestras que abordam a temática.
- Caso necessite, o paciente ainda terá acesso a medicamentos recomendados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), como adesivos de nicotina, goma de mascar e Bupropiona, de acordo com o grau de dependência de nicotina, identificado por meio do Teste de Fagerstron.
Outras cidades do ES e do país
- Os fumantes que moram em outras cidades do ES e do país devem procurar uma unidade de saúde para ser encaminhado para o serviço de apoio e tratamento de combate ao tabagismo.
Com informações de Vinícius Lodi e da Agência Brasil