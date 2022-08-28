Combate ao fumo: saiba como ter ajuda do SUS para largar o cigarro

Vencer o vício de fumar não é algo simples, mas o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece serviços e apoio para quem quer deixar o cigarro de lado em busca de uma vida mais saudável. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente deve procurar uma unidade básica de saúde da sua cidade para receber o encaminhamento para o atendimento médico e psicológico de graça.

Na Grande Vitória e também em alguns municípios do interior capixaba, prefeituras realizam programas específicos. Há a possibilidade de ter acompanhamento com especialistas de diferentes áreas, como dentistas, psicólogos, entre outros profissionais, além dos médicos. Existe ainda a disponibilidade de medicamentos. (Confira a lista de serviços ao final da matéria)

O SUS também tem atendimento em outras cidades. Em São Paulo, o atendimento é feito por meio do Programa Cessação de Tabagismo, promovido pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) e coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES).

Na capital paulista, o tratamento é realizado nas unidades Básica de Saúde (UBS) e nos centros de Atenção Psicossocial (Caps AD). Nos demais locais do país, o Ministério da Saúde recomenda buscar a unidade de saúde mais próxima. As informações são da Agência Brasil.

Homem faz uso do cigarro eletrônico Crédito: pixabay

No Brasil, desde 1986, 29 de agosto ficou marcado como o Dia Nacional de Combate ao Fumo, criado com a intenção de reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas pelo mundo todos os anos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) . Desse número, 1 milhão são de pessoas que não fumam. Na verdade, elas são fumantes passivas.

É uma doença provocada pela dependência física à nicotina, e causa cerca de 50 doenças diferentes, como enfisema pulmonar, câncer e doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. No Brasil, mais de 160 mil mortes por ano são atribuídas ao tabaco, segundo dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde.

Vitória

Em Vitória, todas as 29 unidades de saúde estão aptas a realizar ações para enfrentar o tabagismo em dois eixos: na prevenção e no tratamento dos fumantes, por meio do Grupo de Apoio Terapêutico ao Tabagista (GATT).

O indivíduo deve passar por uma consulta de avaliação clínica antes de iniciar as sessões de abordagem, onde serão avaliados o nível de dependência física da nicotina, a motivação da pessoa em deixar de fumar, se há indicação ou contraindicação de uso do apoio medicamentoso, existência de comorbidades psiquiátricas e sua história clínica.



Vila Velha

Com o intuito de reduzir os problemas causados pelo uso do cigarro, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, proporciona ações de combate ao tabagismo, através de abordagens comportamentais e, se necessário, uso de medicamentos de forma complementar.



Para participar do grupo, o cidadão pode procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência e realizar a inscrição. Na ocasião, os funcionários vão informar os dias e horários em que as reuniões dos grupos acontecem. A partir disso, uma equipe de profissionais multidisciplinar, composta por médicos, dentistas, psicólogos e entre outros especialistas, vão prestar assistência ao munícipe.



Dessa maneira, os participantes passam por quatro sessões de atendimento, onde o tratamento é conduzido de modo personalizado, de acordo com as necessidades de cada um e, se for preciso, contarão com sessões de apoio exclusivas. Além da assistência dos profissionais da saúde e das trocas pessoais durante as rodas de conversa, o munícipe aprende estratégias específicas para abandonar o vício, com exercícios a serem praticados no dia a dia.



As Unidades Básicas de Saúde (UBS) que participam do projeto auxiliando munícipes a desenvolver habilidades para cessar o fumo e permanecer sem a compulsão são:



Araçás



Barra do Jucu



Coqueiral de Itaparica



Dom João



Ibes



Jaburuna



Paul



Ponta da Fruta



Santa Rita



Terra Vermelha



Ulisses Guimarães



Vale Encantado



Vila Garrido



Vila Nova



Cariacica

Quem mora em Cariacica pode contar com o acolhimento do Programa Municipal de Apoio à Pessoa Tabagista, que funciona em quatro Unidades Básicas de Saúde:

Jardim América

Santa Fé

Jardim Botânico

e Nova Rosa da Penha II



A pessoa que quer parar de fumar deve fazer a inscrição na unidade que oferece o programa. Não há fila de espera. O usuário já sai da inscrição com data de avaliação agendada.

Após as quatro sessões, quem conseguiu parar de fumar começa a participar de sessões quinzenais e pode ser acompanhado por um ano para evitar recaídas. E quem não conseguiu parar pode passar por novo acolhimento e reiniciar o programa, que tem foco na mudança de hábitos.



Serra

Na Serra, o serviço é oferecido pelas seis Unidades Regionais de Saúde (URS):

Serra Sede

Serra Dourada

Jacaraípe

Feu Rosa

Novo Horizonte

Boa Vista



Na quarta-feira, 1º de junho, às 14h, terá uma ação na Unidade Regional de Saúde de Novo Horizonte de orientação aos usuários sobre o tabagismo e captação de pacientes para ingressar no Programa Municipal de Tabagismo.

O programa é formado por uma equipe multidisciplinar composta por: médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistente social, nutricionista e fisioterapeuta.



O participante do Grupo de Apoio ao Tabagista deverá apresentar os seguintes documentos: cartão SUS, comprovante de residência, documento de identificação original e com foto e a inscrição realizada pela unidade de referência do usuário.



Viana

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Saúde (SEMSA), oferta tratamentos e orientações em todas as 18 unidades de saúde do município para quem deseja deixar a dependência.



O programa consiste em atendimentos de forma individual ou em grupo a pacientes que desejam dar fim a dependência ao tabaco. Para ter acesso, é necessário buscar a unidade de saúde mais próxima e solicitar encaminhamento médico.



O paciente passa por avaliação médica antes de ter acesso a medicações que compõe o tratamento. Além disso, é ofertado acompanhamento psicológico durante 12 meses com intuito de garantir que a pessoa permaneça abstinente.



Colatina

Em Colatina, as pessoas que queiram participar do Programa Municipal de Controle do Tabagismo intensivo ao fumante devem procurem a unidade de saúde mais próxima de casa, para ser encaminhada para o tratamento.

Mais informações pelo telefone: (27) 3711-9550 ou 99504-4842.



Linhares

Quem quer parar de fumar conta com um programa oferecido de graça pela Prefeitura de Linhares. É o Programa Municipal de Controle do Tabagismo.



Entre as atividades desenvolvidas no programa, estão: atendimento individual com médico, psicólogo, enfermagem e assistente social; atendimento em grupo cognitivo-comportamental; busca ativa de pacientes inseridos no programa; acompanhamento na evolução do tratamento, inclusive online; relatório de controle trimestral de mapa de medicamento; atividade socioeducativa através de palestras e oficinas nas escolas e empresas; encaminhamento à rede de proteção social (previdência, farmácia cidadã, Unidades de Saúde e outros)



Para participar do grupo é preciso se cadastrar no programa e aguardar a formação de novos grupos. Além do encaminhamento feito pelas unidades de saúde, os tabagistas que desejam abandonar o vício de fumar podem procurar diretamente o Naps, no Bairro Colina, Rua Governador Bley, S/N, no antigo Hospital Talma.



Programa Municipal Controle de Tabagismo - Telefone: (27) 3372-7424

Cachoeiro de Itapemirim

A Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (Semus) oferece apoio clínico gratuito ao fumante que deseja deixar o vício. Para ter acesso ao tratamento, basta ir a uma das unidades básicas do município ou ao Centro de Saúde “Bolívar de Abreu”, que funcionam de 7h às 16h, e marcar uma consulta para a avaliação clínica com enfermeiro.



Também é possível agendar esse atendimento pelo site agendamento.cachoeiro.es.gov.br.



Depois da avaliação, o paciente passa a integrar o programa e conta com atendimento coletivo ou individual, além de participar de grupos de apoio e palestras que abordam a temática.



Caso necessite, o paciente ainda terá acesso a medicamentos recomendados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), como adesivos de nicotina, goma de mascar e Bupropiona, de acordo com o grau de dependência de nicotina, identificado por meio do Teste de Fagerstron.



Outras cidades do ES e do país

Os fumantes que moram em outras cidades do ES e do país devem procurar uma unidade de saúde para ser encaminhado para o serviço de apoio e tratamento de combate ao tabagismo.