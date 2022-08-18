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Investigação

PF e Receita se unem contra comercialização de cigarros eletrônicos

Grupos investigados adquirem os produtos no exterior e comercializam em sites e também por meio de vendedores ambulantes em bares e restaurantes de Recife (PE)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 ago 2022 às 15:27

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 15:27

Homem faz uso de cigarro eletrônico
Homem faz uso de cigarro eletrônico Crédito: Pixabay
Nesta quinta-feira (18), três mandados de busca e apreensão e medidas cautelares estão sendo cumpridos pela Polícia Federal e pela Receita Federal, simultaneamente, em endereços comerciais e residenciais localizados em Recife (PE). Participam da ação 25 servidores da PF e da Receita.
As investigações começaram em abril de 2022, quando foi instaurado um inquérito policial para apurar os responsáveis pela comercialização ostensiva de cigarros eletrônicos e acessórios, tanto pela internet, quanto presencialmente, em bares e restaurantes da capital pernambucana.
“A investigação busca identificar outros envolvidos e confirmar o modus operandi dos grupos investigados, os quais adquirem os produtos proibidos no exterior (ParaguaiChina, etc), e comercializam por meio de vendedores ambulantes e em aplicativos de compra e venda pela internet”, detalhou a PF.
Os investigados vão responder, de acordo com sua participação e envolvimento, pelo crime de contrabando, cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão

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