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Em Linhares

Com exercícios em casa, capixaba perde 16 quilos durante a pandemia no ES

O corretor de café Rafael Teixeira aproveitou a quarentena para voltar às atividades físicas e mudar a alimentação. Dos 94 quilos em fevereiro, o morador de Linhares alcançou 78 quilos no fim de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 09:20

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 09:20

O corretor de café Rafael Teixeira perdeu 16 quilos durante a quarentena no ES
O corretor de café Rafael Teixeira perdeu 16 quilos durante a quarentena no ES Crédito: Acervo Pessoal
Em março, a vida do corretor de café Rafael Teixeira mudou. Como muitos capixabas, ele precisou se adaptar à nova realidade surgida com a pandemia. Rafael teve a possibilidade de trazer o trabalho externo para dentro de casa. Em vez de se acomodar com o aconchego do lar, ele decidiu usar o quintal da residência, em Linhares, para fazer exercícios. E não é que deu certo?
Em fevereiro, após um período de fim de ano de férias e muitas festividades, como Natal e réveillon, Rafael chegou a pesar 94 quilos. Depois do carnaval, já decidido a reforçar exercícios e perder peso, reiniciou uma rotina de academia e alimentação regrada.
"Comecei na academia e controlando a alimentação. Acontece que, três semanas depois, a pandemia explodiu em todo o país. E aí, como tive que ficar de home office, 'montei' uma academia em casa, onde faço exercícios aeróbicos e até uma corrida no quintal", diz.
Rafael acima do peso antes da mudança na alimentação e da dedicação aos exercícios físicos Crédito: Arquivo pessoal

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De lá para cá, os resultados começaram a aparecer. Dos 94 quilos em fevereiro, Rafael alcançou 78 quilos no fim do mês de junho: um total de 16 quilos eliminados. Segundo ele, o acompanhamento de profissionais contribuiu para um melhor desempenho na perda de peso.
Rafael após uma sessão de exercícios em casa. Corretor eliminou 16 quilos em quatro meses Crédito: Arquivo pessoal
"Algumas semanas depois, busquei a orientação de um nutrólogo sobre a alimentação. Ele me passou uma dieta mais formal, pois eu estava fazendo por conta própria. A partir desse momento, passei a ter uma forma melhor de prosperar nessa caminhada. Aí a coisa veio fluindo e dando certo. Também estou fazendo um acompanhamento com personal trainer em casa, dando dicas de musculação e funcional. Estamos conseguindo resultados bem legais", diz.

MENOS ÁLCOOL E FRITURA

Para alcançar os objetivos,  ele cortou o refrigerante e diminuiu em 80% a bebida alcoólica. "Alimentação 100% controlada, seguindo dieta feita por nutricionista. Também não como nada de fritura", afirma. 

CONTINUIDADE APÓS A PANDEMIA

Com a mudança no estilo de vida, Rafael afirma que quer manter a rotina de exercícios e alimentação controlada, já que hoje, diz viver uma vida mais equilibrada.
"Já fazia exercícios e corria na rua, é o meu hobby. Mas, de uns quatro anos para cá, dei essa relaxada. Sempre me senti incomodado com o excesso de peso. Mas o 'start' na cabeça não vinha. Porque eu acho que para o corpo mudar, a cabeça tem que mudar primeiro. E demorei uns dois anos para ver que estava indo para um lado mais sério da questão de saúde. Mesmo depois da pandemia, espero continuar esses exercícios, pois é algo que faz bem para a gente no geral, acredita.

HISTÓRIAS INSPIRADORAS

A história do Rafael foi enviada por ele mesmo para a reportagem de A Gazeta a partir da série "ProfissõES na Pandemia". E se você, assim como o Rafael, tiver uma sugestão inspiradora neste momento que estamos vivendo, também pode enviar para gente pelo nosso grupo de WhatsApp, clicando neste link.

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