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Aprenda a fazer um exercício respiratório para diminuir a ansiedade

Professora de ioga ensina como respirar de forma consciente e profunda, um ato simples que ajuda a controlar as emoções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 07:00

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 07:00

Mulher aplicando a técnica de respiração para buscar a calma e reduzir a ansiedade
Mulher aplicando a técnica de respiração para buscar a calma e reduzir a ansiedade Crédito: fizkes/Shutterstock
Já teve a sensação de que passou o dia e se esqueceu de respirar? Em tempos difíceis, de tanta incerteza, parece que muita gente tem dado pouca importância a esse ato tão natural e instintivo.
Ao simplesmente inspirar e expirar de forma consciente e tranquila, é possível obter uma série de benefícios, entre eles o controle das emoções. Isso mesmo! Puxar o ar e depois soltá-lo devagar pode ajudar você a buscar a calma de que tanto precisa neste momento.

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Há várias técnicas de respiração. Os praticantes de ioga, principalmente, sabem como fazer isso de forma menos automática, mais profunda.
Na série "Como faz?" desta semana, a professora de ioga Mariana Peixoto ensina um desses exercícios para quem quiser reduzir o estresse e a ansiedade. 

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