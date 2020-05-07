Aprenda a fazer um exercício respiratório para diminuir a ansiedade

Mulher aplicando a técnica de respiração para buscar a calma e reduzir a ansiedade Crédito: fizkes/Shutterstock

Já teve a sensação de que passou o dia e se esqueceu de respirar? Em tempos difíceis, de tanta incerteza, parece que muita gente tem dado pouca importância a esse ato tão natural e instintivo.

Ao simplesmente inspirar e expirar de forma consciente e tranquila, é possível obter uma série de benefícios, entre eles o controle das emoções. Isso mesmo! Puxar o ar e depois soltá-lo devagar pode ajudar você a buscar a calma de que tanto precisa neste momento.

Há várias técnicas de respiração. Os praticantes de ioga, principalmente, sabem como fazer isso de forma menos automática, mais profunda.