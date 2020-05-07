Aprenda a fazer um exercício respiratório para diminuir a ansiedade

Já teve a sensação de que passou o dia e se esqueceu de respirar? Em tempos difíceis, de tanta incerteza, parece que muita gente tem dado pouca importância a esse ato tão natural e instintivo.
Ao simplesmente inspirar e expirar de forma consciente e tranquila, é possível obter uma série de benefícios, entre eles o controle das emoções. Isso mesmo! Puxar o ar e depois soltá-lo devagar pode ajudar você a buscar a calma de que tanto precisa neste momento.
Há várias técnicas de respiração. Os praticantes de ioga, principalmente, sabem como fazer isso de forma menos automática, mais profunda.
Na série "Como faz?" desta semana, a professora de ioga Mariana Peixoto ensina um desses exercícios para quem quiser reduzir o estresse e a ansiedade.