Origami para relaxar: veja um tutorial para fazer o tsuru com post-it

Em tempos de quarentena, muita gente tem aproveitado os momentos de ócio para aprender algo novo ou praticar uma atividade que traga relaxamento, que tire o foco de tanta preocupação. Quem nunca pensou no origami pode encontrar nessa técnica milenar japonesa um passatempo perfeito para espantar o baixo astral.

Tsuru, o passarinho japonês em origami na série "Como faz" Crédito: Carolina Garcia Tavizon/Unsplash

O origami é a arte de dobrar papel de forma a criar figuras sem recortes, sem usar cola. O tsuru é um dos tipos mais tradicionais de origami. Ele é inspirado em uma ave grande, cuja lenda diz que vive até mil anos. Por isso, o tsuru é símbolo da longevidade, da vitalidade.

Na cultura japonesa, é comum ver tsurus de papel transformados em cortinas de restaurantes, pois eles acreditam que isso traga sorte, prosperidade. Também penduram os passarinhos de origami no berço dos bebês para pedir proteção.

Tanta simbologia combina muito com esse período turbulento que o mundo vive. Então, este foi o tema escolhido para o "Como faz?" desta semana. Quem ensina a fazer as dobraduras é a Fernanda Stange, que demonstra é que possível criar tsurus com post-its, aqueles pedacinhos de papel mínimos. Um baita exercício de coordenação motora e paciência!