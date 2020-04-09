Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relax na quarentena

Origami para relaxar: veja um tutorial para fazer o tsuru com post-it

O tsuru é o passarinho japonês que simboliza longevidade, vitalidade. Aprenda mais sobre essa arte de fazer dobraduras de papel e faça dela um passatempo nesse período de isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 08:00

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 08:00

Em tempos de quarentena, muita gente tem aproveitado os momentos de ócio para aprender algo novo ou praticar uma atividade que traga relaxamento, que tire o foco de tanta preocupação. Quem nunca pensou no origami pode encontrar nessa técnica milenar japonesa um passatempo perfeito para espantar o baixo astral.
Tsuru, o passarinho japonês em origami na série
Tsuru, o passarinho japonês em origami na série "Como faz" Crédito: Carolina Garcia Tavizon/Unsplash
O origami é a arte de dobrar papel de forma a criar figuras sem recortes, sem usar cola. O tsuru é um dos tipos mais tradicionais de origami. Ele é inspirado em uma ave grande, cuja lenda diz que vive até mil anos. Por isso, o tsuru é símbolo da longevidade, da vitalidade.

Veja Também

Lettering: saiba como desenhar a primeira letra do seu nome

Como cuidar de sua orquídea para ela durar mais tempo em casa

Na cultura japonesa, é comum ver tsurus de papel transformados em cortinas de restaurantes, pois eles acreditam que isso traga sorte, prosperidade. Também penduram os passarinhos de origami no berço dos bebês para pedir proteção.
Tanta simbologia combina muito com esse período turbulento que o mundo vive. Então, este foi o tema escolhido para o "Como faz?" desta semana. Quem ensina a fazer as dobraduras é a Fernanda Stange, que demonstra é que possível criar tsurus com post-its, aqueles pedacinhos de papel mínimos. Um baita exercício de coordenação motora e paciência! 
E tem mais: uma outra lenda diz que quem dobrar mil aves de tsurus tem um desejo realizado.  Quem resolver encarar a tarefa pode mirar num desejo mais simples para si ou até dobrar a aposta, pensando no bem-estar de todos. Quem sabe o fim da pandemia? Só uma dica!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados