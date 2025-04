Sábado de Aleluia

Terço Gigante é instalado no Convento da Penha com cores inspiradas no Jubileu de 2025

O içamento foi feito com a ajuda de fiéis neste Sábado de Aleluia, evento que marca o início da Festa da Penha

Na manhã deste sábado (19), o terço gigante foi instalado entre as palmeiras de 25 metros do Convento da Penha. A tradição já dura 27 anos e marca o início da Festa da Penha que, neste ano, tem como tema “Com Maria, peregrinos de esperança”. O terço, que conta com 20 metros de comprimento e pesa 50 quilos, está colorido pela primeira vez depois de sete anos, com cores inspiradas na logo do Jubileu 2025.

Antes de erguerem o terço, os fiéis tiveram um momento de benção no qual rezaram para que o amor sempre vença durante as adversidades. O terço é erguido por voluntários que trabalham na estrutura de ferro, na iluminação, na decoração, na montagem e no içamento da peça.

Ao g1 es, o médico e voluntário Osmar Sales, de 69 anos, idealizador do terço desde a primeira vez em que ele foi feito, em 1998, contou que a ideia vem do Terço Missionário, onde cada mistério representa um continente do mapa-múndi para onde a oração está sendo direcionada.

Ao todo são 59 contas com cores inspiradas na logo do Jubileu de 2025 sendo nos tons de azul, verde, amarelo e vermelho. Para completar os cinco mistérios, foi adicionada a cor rosa em referência à Nossa Senhora das Alegrias, cujo manto é azul e rosa.

O médico ressaltou também a participação da esposa, a assistente social Maria Celia Brunelli, que assumiu a confecção e a parte artística, mobilizando voluntários para o corte das flores que enfeitam a peça, além da aplicação de parafina. Coube ao Osmar a parte mais estrutural.

"Para mim, esse trabalho representa a fé expressa em forma de arte. Quanto mais artístico você coloca, mais expressa a sua devoção e estimula as pessoas a voltarem a ter olhar para a Virgem Maria através do terço. A contemplação é a melhor forma de estar diante dos mistérios. [...] Quando ele já está pendurado, penso: 'ficou mais bonito do que eu imaginava'. É uma satisfação!", celebrou Osmar.

Segurança na hora de pendurar o terço

Assim como confeccionar o terço virou uma missão de vida para o Osmar, pendurar e garantir que ele fique seguro para devotos e turistas contemplarem também é o propósito do bombeiro aposentado Alcemir Gonçalves de Carvalho, de 67 anos.

Alcemir é católico e devoto de Nossa Senhora da Penha. No primeiro ano em que o terço foi pendurado, ainda trabalhava na ativa e foi escalado para realizar a atividade. No segundo, sinalizou que gostaria de participar novamente. A partir do terceiro, avisou que faria sempre que possível.

"Tenho imenso prazer e honra de poder participar desse evento. Desde o primeiro ano, quando fui escalado, até hoje", contou. Desde 2009, Alcemir está aposentado da atividade de bombeiro, mas segue firme fazendo a instalação do terço gigante.

"É o momento que eu volto para fazer essa atividade. Eu me comprometi a vir aqui enquanto conseguir caminhar, se Nossa Senhora da Penha me der forças, eu estarei aqui presente. Atualmente, três dos bombeiros da ativa também acompanham, para certificar que o serviço está correto."

E o trabalho é realmente um compromisso para Alcemir. Nos Sábados de Aleluia, não tem compromisso que o faça falhar nesse encontro no Convento da Penha.

O Terço Gigante do Convento da Penha. (Carlos Alberto Silva)

"Eu deixo de fazer qualquer coisa, tem 27 anos que eu não assumo nenhum compromisso nesta época do ano. Há dois anos, em 2023, minha mãe faleceu na Sexta-Feira Santa, ela morava no Rio de Janeiro. O sepultamento dela seria no Sábado de Aleluia. Eu não fui, pedi para adiarem para o domingo, porque eu tenho um compromisso com Nossa Senhora". Para ele, nada além de gratidão e fé explicam essa devoção.

É uma coisa que só Deus explica, pode ser o que for, mas no Sábado de Aleluia, até o meio-dia, eu não faço nada para ninguém, só para Nossa Senhora Osmar Nunes • Médico e voluntário

Técnica para pendurar o terço inclui roldanas e protege as palmeiras

Segundo Alcemir, no começo, eles escalavam as palmeiras que existem no campinho do Convento da Penha para fixar e retirar o terço. Depois, houve uma preocupação de que isso poderia prejudicar as árvores.

"O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) passou a não permitir mais a subida, então tivemos que bolar um novo esquema, com as roldanas. Conversamos, eu e o Osmar, e eu expliquei o que poderia ser feito. Foi assim que bolamos essa possibilidade com as roldanas e uma corda de espera", explicou.

Atualmente, as roldanas ficam fixas nas palmeiras, não são retiradas com o terço. "As roldanas ficam fixadas lá em cima, não atrapalha a palmeira, tomamos os cuidados necessários, tem borrachas e quando a palmeira vai engrossando, a borracha vai cedendo. A cada cinco anos, os rolamentos e a borracha são trocados preventivamente", reforçou.

