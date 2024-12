Colorismo: vídeo explica o que é esse tipo de racismo

A palavra refere-se a atitudes racistas que levam em consideração o tom da pele para diferenciar forma de tratar uma pessoa negra

Entre as diferentes formas de discriminação contra a população negra está o colorismo. Mas você sabe o que é? A palavra refere-se a um tipo de atitude racista e tem relação com o tratamento dado a pessoa de acordo com o tom da pele, trazendo impactos na vida de pessoas pretas e pardas.