Roda de conversa promove bate-papo que celebra a literatura negra capixaba

Três referências do cenário literário e cultural capixaba estão confirmadas para o evento. A escritora e multiprofissional cariaciquense Ríssiani Queiróz, autora de Negra Semente (2017) e Contusão (2024); o doutor em Educação e professor do Centro de Educação da Ufes Gustavo Forde, autor de Vozes negras na História da Educação: racismo, educação e movimento negro no Espírito Santo (1978-2002); e a escritora, atriz e poetisa Luiza Vitorino, autora do livro de poemas Encaracoladas, premiado no Edital de Produção e Difusão de Obras Literárias, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult). A mediação será feita pelo editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.

A analista de Comunicação Institucional Wanessa Eustachio, à frente da organização do evento, destaca que a essência do encontro é contribuir para o protagonismo de autores negros do Estado. “Isso é muito importante por diversos motivos, entre eles o rompimento de estereótipos e preconceitos, promove uma visão mais plural da sociedade, promove reflexões e enaltece a cultura e a identidade do povo negro. Este recorte fica ainda mais interessante, pois todos os convidados são capixabas, então é um super convite para os gazeters e o público geral participar deste bate-papo tão rico e interessante”, reforça.