Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia da Consciência Negra

Roda de conversa promove bate-papo que celebra a literatura negra capixaba

Evento da Rede Gazeta acontece no próximo dia 21 (quinta) e entrada é gratuita. A roda de conversa vai reunir escritores negros capixabas para um encontro que destaca a cultura, identidade e protagonismo negro na produção literária.

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 11:55

Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 

11 nov 2024 às 11:55
Três referências do cenário literário e cultural capixaba estão confirmadas E TERÁ MEDIAÇ
Três referências do cenário literário e cultural capixaba estão confirmadas E TERÁ MEDIAÇ Crédito: Divulgação
Não basta ter um livro na prateleira; é preciso conhecer quem está por trás de cada linha impressa. Pensando nisso, no dia 21 de novembro (quinta-feira), a Rede Gazeta promove a roda de conversa “Coisa de Preto: a história escrita por quem uma vez foi só descrito”. O encontro, que começa às 9h, acontece na sede da empresa, em Vitória, é aberto ao público, e as vagas são limitadas (inscreva-se aqui).
Três referências do cenário literário e cultural capixaba estão confirmadas para o evento. A escritora e multiprofissional cariaciquense Ríssiani Queiróz, autora de Negra Semente (2017) e Contusão (2024); o doutor em Educação e professor do Centro de Educação da Ufes Gustavo Forde, autor de Vozes negras na História da Educação: racismo, educação e movimento negro no Espírito Santo (1978-2002); e a escritora, atriz e poetisa Luiza Vitorino, autora do livro de poemas Encaracoladas, premiado no Edital de Produção e Difusão de Obras Literárias, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult). A mediação será feita pelo editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.
A analista de Comunicação Institucional Wanessa Eustachio, à frente da organização do evento, destaca que a essência do encontro é contribuir para o protagonismo de autores negros do Estado. “Isso é muito importante por diversos motivos, entre eles o rompimento de estereótipos e preconceitos, promove uma visão mais plural da sociedade, promove reflexões e enaltece a cultura e a identidade do povo negro. Este recorte fica ainda mais interessante, pois todos os convidados são capixabas, então é um super convite para os gazeters e o público geral participar deste bate-papo tão rico e interessante”, reforça.
Durante o evento, o público poderá não apenas ouvir essas vozes, mas também adquirir obras dos participantes, que estarão à venda no local. É uma oportunidade para sair com novas perspectivas e levar para casa a produção literária de talentos locais. Marque na agenda e clique aqui para participar!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Negro Negros Consciência Negra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados