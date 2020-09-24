Cirurgia complexa em gavião é concluída com sucesso em Vitória

Cirurgia complexa em gavião é concluída com sucesso Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com o especialista, foi desenvolvida uma técnica chamada de "tie-in", em que é usado um fixador externo, junto com um pino que vai dentro do osso. "É semelhante às gaiolas que colocamos na perna quando há fratura. O procedimento foi um sucesso, a radiografia pós operatória demonstra que ficou excelente, super alinhado. Então estimamos a recuperação do animal em 20, no máximo 30 dias", disse.

O veterinário Diogo Garnica Crédito: Arquivo Pessoal

A equipe responsável pelo procedimento foi composta por anestesista, auxiliar, cirurgião e instrumentador. A expectativa agora, segundo o médico, é de que o gavião possa voltar logo a voar e seguir a vida normalmente. "Aos nossos olhos a cirurgia foi perfeita, ele recuperou rápido da anestesia, está no Ipram, de pé, com suporte do membro. Transcorreu excepcionalmente bem", disse orgulhoso.

Ao ter finalizado o procedimento, Garnica disse ter ficado "200% realizado". "Talvez um milhão de vezes porcento. Inclusive, esse tipo de aparelho empregado na cirurgia é pouco utilizado em aves, por causa do tamanho delas. A cortical óssea nelas, ou seja, a parede do osso, é muito fina, muito frágil. O canal, por outro lado, é largo por dentro, então temos dificuldade de estabilizar isso como em outros ossos, como no caso do ser humano, por exemplo. Geralmente se usa uma resina acrílica, bem rústica, pobre em tecnologia, e esse tipo de fixador com parafusos, feito em alumínio, que usamos hoje (23), é leve, mais resistente. É uma tecnologia de ponta que eu consegui utilizar em uma ave", finalizou.

Radiografia do osso da ave após a cirurgia Crédito: Arquivo Pessoal

IPRAM

De acordo com o especialista, antes da cirurgia o animal estava sendo reabilitado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), que também resgata e cuida de animais da fauna exótica. "O Espírito Santo é muito rico em espécies silvestres. E este gavião estava morando lá no Ipram. Ele tinha um problema na asa, já estava ficando bem, mas, com uma ventania muito grande, algo colidiu e fez fratura na perna dele. Então eles me procuraram. Já costumo vir para cá com frequência, quase semanalmente, para realizar cirurgias de alta complexidade na área", contou. Para cuidar do gavião, Garnica disponibilizou tempo e arcou com todos os custos, inclusive os da prótese necessária para o procedimento.