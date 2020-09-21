Cobra entope tubulação e provoca falta de água no interior de Linhares

Uma cobra foi encontrada na tubulação de água de Córrego do Farias, no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (20). Uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foi até a localidade para verificar a falta de água em alguns pontos da região e encontrou a cobra morta dentro da tubulação.
O diretor de operações do Saae, Zércio Largura, disse que o fato surpreendeu a equipe, já que a estrutura conta com dispositivos para impedir a entrada de animais ou outros objetos na tubulação.
Após a retirada do animal morto da tubulação, o abastecimento foi restabelecido na região afetada. O diretor explicou que a população pode consumir a água sem problemas. Segundo ele, o animal é da espécie caninana, uma cobra não peçonhenta.