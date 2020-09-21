Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Córrego do Farias

Cobra entope tubulação e provoca falta de água no interior de Linhares

Uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foi até a localidade para verificar a falta de água em alguns pontos da região e encontrou a cobra morta dentro da tubulação

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 17:15
Cobra entra na tubulação de água e interrompeu o abastecimento em alguns pontos do Norte do Estado  Crédito: Saae/Divulgação
Uma cobra foi encontrada na tubulação de água de Córrego do Farias, no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (20). Uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foi até a localidade para verificar a falta de água em alguns pontos da região e encontrou a cobra morta dentro da tubulação.
O diretor de operações do Saae, Zércio Largura, disse que o fato surpreendeu a equipe, já que a estrutura conta com dispositivos para impedir a entrada de animais ou outros objetos na tubulação.
Após a retirada do animal morto da tubulação, o abastecimento foi restabelecido na região afetada. O diretor explicou que a população pode consumir a água sem problemas. Segundo ele, o animal é da espécie caninana, uma cobra não peçonhenta.

Veja Também

Morador de Cachoeiro de Itapemirim captura cobra em árvore

Cobra é encontrada dentro de agência bancária em Castelo

Cobra é encontrada no motor de carro na Serra após carona de 60 km

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados