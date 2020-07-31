Cobra é encontrada dentro de agência bancária em Castelo

Uma agência bancária, localizada no Centro de Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, recebeu uma visita inusitada na manhã desta sexta-feira (31). Por volta das 6h10 da manhã, uma cobra descansava tranquila dentro da área de auto atendimento do Banco do Brasil. O animal chamou a atenção de quem passou pelo local.
A técnica de laboratório Ruthyelle Dalvi, de 27 anos, seguia para o trabalho quando avistou a cena. Ela registrou tudo em vídeo.
"Eu estava indo trabalhar, quando passei em frente ao banco e um senhor me chamou. Ele falou 'olha quem me deu um bom dia hoje', fui olhar e vi a cobra lá dentro", contou.
A cobra não machucou ninguém, mas deu um pequeno susto no senhor. "Ele tinha ido fazer um depósito, viu aquele bolo lá no chão e achou que fosse uma cobra de brinquedo. Ele chegou um pouco mais perto e ela deu o bote, mas não atingiu ele. Chamamos a polícia, que acionou a polícia ambiental para recolher o bicho", afirmou Ruthyelle.
COBRA ENTROU NA AGÊNCIA DURANTE A NOITE
Procurado pela reportagem, o Banco do Brasil informou, por meio da assessoria de imprensa, que a cobra entrou na agência depois que um cliente esqueceu a porta aberta. O animal foi recolhido por volta das 7 horas.
"Um cliente deixou a porta do auto atendimento aberta durante a noite, local por onde a cobra entrou. O sistema de videomonitoramento identificou o animal e a polícia foi acionada às 7 horas da manhã. A polícia esteve no local junto com um especialista, que fez a retirada do animal. Devido ao horário da ocorrência, não houve impacto ao atendimento da agência", diz a nota.