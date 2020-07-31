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Que susto!

Cobra é encontrada dentro de agência bancária em Castelo

Por volta das 6h10 da manhã, uma cobra descansava tranquila dentro de um banco no Sul do Espírito Santo. Animal entrou na agência depois que um cliente esqueceu a porta aberta

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 12:29
Uma agência bancária, localizada no Centro de Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, recebeu uma visita inusitada na manhã desta sexta-feira (31). Por volta das 6h10 da manhã, uma cobra descansava tranquila dentro da área de auto atendimento do Banco do Brasil. O animal chamou a atenção de quem passou pelo local.
A técnica de laboratório Ruthyelle Dalvi, de 27 anos, seguia para o trabalho quando avistou a cena. Ela registrou tudo em vídeo.
"Eu estava indo trabalhar, quando passei em frente ao banco e um senhor me chamou. Ele falou 'olha quem me deu um bom dia hoje', fui olhar e vi a cobra lá dentro", contou.
Cobra foi encontrada dentro de agência do Banco do Brasil em castelo Crédito: Reprodução / Vídeo
A cobra não machucou ninguém, mas deu um pequeno susto no senhor. "Ele tinha ido fazer um depósito, viu aquele bolo lá no chão e achou que fosse uma cobra de brinquedo. Ele chegou um pouco mais perto e ela deu o bote, mas não atingiu ele. Chamamos a polícia, que acionou a polícia ambiental para recolher o bicho", afirmou Ruthyelle. 

COBRA ENTROU NA AGÊNCIA DURANTE A NOITE

Procurado pela reportagem, o Banco do Brasil informou, por meio da assessoria de imprensa, que a cobra entrou na agência depois que um cliente esqueceu a porta aberta. O animal foi recolhido por volta das 7 horas.
"Um cliente deixou a porta do auto atendimento aberta durante a noite, local por onde a cobra entrou. O sistema de videomonitoramento identificou o animal e a polícia foi acionada às 7 horas da manhã. A polícia esteve no local junto com um especialista, que fez a retirada do animal. Devido ao horário da ocorrência, não houve impacto ao atendimento da agência", diz a nota.

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