Dono oferece recompensa de R$ 5 mil por pinscher que sumiu no ES

Naiara Arpini Do G1 ES

Dono oferece recompensa de R$ 5 mil por cachorro perdido Crédito: Reprodução

Um morador de Vitória anunciou nas redes sociais uma recompensa de R$ 5 mil para quem encontrar seu cachorro de estimação, da raça pinscher. O animal sumiu durante um passeio no bairro Mata da Praia, na noite desta quarta-feira (29).

O dono, um empresário de 33 anos que preferiu não ter o nome revelado, disse que também colocou um carro de som nas ruas da Capital e espalhou panfletos no comércio para tentar encontrar o cão.

Segundo ele, o animal tem cerca de dois anos e atende pelo nome de Pitoco.

Ele foi passear na Mata da Praia com meu irmão, onde tem vários cachorros. Eles ficam sem coleira, em uma pracinha. O Pitoco seguiu outra cachorrinha e, quando meu irmão se deu conta, ele sumiu, disse.

O empresário falou que ofereceu uma recompensa alta, porque é muito apegado ao animal.

"É a coisa mais valiosa que eu tinha. Eu queria que as pessoas me ajudassem de verdade, mas só ajudam com dinheiro. As pessoas acham que é mentira a recompensa, mas se encontrarem ele vivo, eu vou pagar" Dono do Pitoco - Empresário

Apesar de ter recebido algumas informações sobre o possível paradeiro do animal, ele ainda não havia encontrado Pitoco até a manhã desta sexta-feira (31).

Pitoco sumiu após um passeio em Vitória Crédito: Arquivo pessoal