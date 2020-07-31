Dono oferece recompensa de R$ 5 mil por pinscher que sumiu no ES

Um morador de Vitória anunciou nas redes sociais uma recompensa de R$ 5 mil para quem encontrar seu cachorro de estimação, da raça pinscher. O animal sumiu durante um passeio no bairro Mata da Praia, na noite desta quarta-feira (29).
O dono, um empresário de 33 anos que preferiu não ter o nome revelado, disse que também colocou um carro de som nas ruas da Capital e espalhou panfletos no comércio para tentar encontrar o cão.
Segundo ele, o animal tem cerca de dois anos e atende pelo nome de Pitoco.
Ele foi passear na Mata da Praia com meu irmão, onde tem vários cachorros. Eles ficam sem coleira, em uma pracinha. O Pitoco seguiu outra cachorrinha e, quando meu irmão se deu conta, ele sumiu, disse.
O empresário falou que ofereceu uma recompensa alta, porque é muito apegado ao animal.
"É a coisa mais valiosa que eu tinha. Eu queria que as pessoas me ajudassem de verdade, mas só ajudam com dinheiro. As pessoas acham que é mentira a recompensa, mas se encontrarem ele vivo, eu vou pagar"
Apesar de ter recebido algumas informações sobre o possível paradeiro do animal, ele ainda não havia encontrado Pitoco até a manhã desta sexta-feira (31).