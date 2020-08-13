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Morador de Cachoeiro de Itapemirim captura cobra em árvore

Uma cobra de aproximadamente dois metros foi encontrada em um tronco de uma árvore no bairro Parque das Laranjeiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 17:58

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 17:58

Morador Jhones Pacheco retirou o animal da árvore
Morador Jhones Pacheco retirou o animal da árvore Crédito: Internauta
Os moradores de uma rua no bairro Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, levaram um susto na tarde de quarta-feira (12). Uma cobra de cerca de dois metros foi encontrada presa a um tronco de uma árvore.
Morador de Cachoeiro captura cobra em árvore
Morador de Cachoeiro captura cobra em árvore Crédito: Jhones Pacheco
O morador Jhones Pacheco mandou as imagens e contou que ele mesmo arrumou coragem para tirar o animal do local. Ele ficou preocupado do bicho fugir ou de alguém passar e matar a cobra.
 O morador retirou o animal e o colocou numa caixa. Depois, foi levado mais tarde para o batalhão da Polícia Militar Ambiental, que deve soltar a cobra em local seguro.

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