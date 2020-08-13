Morador de Cachoeiro de Itapemirim captura cobra em árvore

Os moradores de uma rua no bairro Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, levaram um susto na tarde de quarta-feira (12). Uma cobra de cerca de dois metros foi encontrada presa a um tronco de uma árvore.
O morador Jhones Pacheco mandou as imagens e contou que ele mesmo arrumou coragem para tirar o animal do local. Ele ficou preocupado do bicho fugir ou de alguém passar e matar a cobra.
O morador retirou o animal e o colocou numa caixa. Depois, foi levado mais tarde para o batalhão da Polícia Militar Ambiental, que deve soltar a cobra em local seguro.