Capixaba é picado por cobra, toma banho com ela e leva animal a hospital

A cobra foi entregue aos funcionários do hospital após ser atendido Crédito: Internauta | Whatsapp

Rondônia viveu uma situação, no mínimo, inusitada no sítio em que mora, localizado em Cacoal. Ele foi picado três vezes por uma jararaca no mesmo dia , capturou a cobra, tomou banho segurando ela na mão e a levou viva até um hospital da região. Um capixaba que mora emviveu uma situação, no mínimo, inusitada no sítio em que mora, localizado em Cacoal. Ele foi, capturou a cobra, tomou banho segurando ela na mão e a levou viva até um hospital da região.

Colatina, Noroeste do Espírito Santo, mudou com os pais para Linhares, na região Norte do Estado, quando tinha 9 anos. Lá se casou e teve três filhos. O destemido é o funcionário público aposentado Edvaldo Garcia, de 64 anos. Natural de, Noroeste do Espírito Santo, mudou com os pais para, na região Norte do Estado,quando tinha 9 anos. Lá se casou e teve três filhos.

Aposentado da Funasa (extinta Sucam - vinculada ao Ministério da Saúde) há três anos, Garcia mora em Cacoal há uma década. “Consegui comprar um pedaço de terra aqui e hoje crio meus peixes, planto laranja, coco e limão. Inclusive, fui picado quando dava ração aos peixes”, disse.

O caso aconteceu em junho deste ano enquanto Garcia pegava ração para os peixes em um cômodo localizado na área externa à casa dele. “Quando entrei para pegar ração, senti uma pregada e pensei: ‘que diacho é esse?’. Ai senti outra pregada e percebi que era uma cobra. Como estava escurecendo, peguei a lanterna e achei a danada”, relembra.

Segundo Garcia, a jararaca tinha cerca de 1,20 metro. Ao tentar pegar o animal no chão, levou mais uma picada na mão. O bicho enrolou no braço do aposentado e então ele pediu ajuda a um amigo que estava no sítio. Os dois tinham planejado pescar naquele dia.

“Perdi sangue e a perna direita começou a adormecer. Comecei a suar e decidi tomar banho antes de ir para o hospital. Fui para o banheiro com ela enrolada no braço, tomei banho, me vesti e poquei com meu amigo para o hospital”, disse.

Os dois foram ao Hospital de Urgência e Emergência Regional (Heuro). Ele contou que a cena assustou os funcionários e os pacientes que estavam na recepção.

“O pessoal se assustou e aí eu falei ‘vocês vão me atender ou não? Se não forem, me avisem que solto a cobra aqui mesmo’. Me atenderam rapidinho. Falaram que eu podia ter colocado ela numa caixa, mas achei mais rápido do jeito que fiz. Foi bom levá-la para que soubessem a espécie e facilitasse o meu tratamento”, contou, aos risos.

Apesar do bom humor atual, Garcia disse que viveu momentos de tensão. Ao ser atendido, a médica revelou que poderia ficar mais de 10 dias internado. Enquanto permaneceu no hospital, foi medicado com soro. A internação durou 36 horas.

“Eles faziam de exame de sangue quatro vezes por dia, além de exame de urina. Agora você pensa num trem que dói? Eu só andava de cadeira de roda no hospital, de tanta dor que sentia. Quase paralisou a parte direita do corpo. Até hoje ainda dói um pouco, mas graças a Deus está tudo bem. Já tô tomando pinga (cachaça) de novo”, comemorou.

Apesar de estar bem, o capixaba não recomenda a captura de animais peçonhentos da forma como ele fez. Segundo ele, apesar de ser comum cobras na região, Garcia nunca tinha visto ou sido picado por uma cobra antes. Ele informou que o animal foi entregue ao serviço de vigilância epidemiológica local.