Califórnia proíbe produtos com pele animal em todo o estado

Califórnia anuncia lei que proíbe produtos com pele animal em todo o estado Crédito: Pinterest

Esta semana, a Califórnia acaba de dar mais um passo em relação a sustentabilidade. Isso porque, o governador Gavin Newsom assinou uma lei que proíbe a venda, a fabricação e a doação de quaisquer produtos com pele animal em todo o território californiano. Com a medida, o estado vira o primeiro dos EUA a ser totalmente fur-free.

"A Califórnia é líder quando o assunto é proteção dos animais, e esta liderança deve incluir o veto à venda de pele", declarou o político ao anunciar a novidade, em publicação da Glamour.

A lei começa a valer em janeiro de 2023 e se aplica a roupas, bolsas, acessórios e sapatos com pele animal. De acordo com a CNN, o couro animal não entra no veto. Exceções sobre o uso de pele foram feitas apenas para quando o material é usado pro razões religiosas ou por tribos de índios nativos americanos.