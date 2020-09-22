Alta do sebo de boi leva fabricantes de sabonete a pedir intervenção

Ministério da Economia Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Depois dos supermercadistas e da indústria de material de construção, agora são os fabricantes de sabão e sabonetes que buscam o Ministério da Economia para alertar sobre a alta de custos no setor. O sebo de boi, principal matéria-prima dos sabonetes consumidos no país, registra aumento de preços de cerca de 80% no ano. A alta se deve a uma combinação de redução do abate de bovinos e aumento da demanda por sebo no setor de biodiesel, em meio ao avanço dos preços do óleo de soja, com as exportações do grão aquecidas.

Com dificuldade para repassar custos e margens comprimidas, os fabricantes pedem ao ministro Paulo Guedes (Economia) que intervenha de alguma forma, para que o insumo seja destinado preferencialmente ao setor de higiene e limpeza. Os empresários argumentam que os sabões e sabonetes são parte essencial do combate à Covid-19 e que a população não teria condições de arcar com alta de preços proporcional ao aumento de custos do setor.

"Cerca de 80% do custo da massa base, principal matéria-prima do sabonete em barra, é o sebo. Nesse ano, a massa base já subiu aproximadamente 60%", relata Breno Grou, presidente da Sinter Futura, fabricante de sabonetes e massa base com unidades em Monte Mor (SP) e Ouro Fino (MG).

"É muito difícil para os fabricantes repassar isso para os clientes. Imagine, em meio à pandemia, o sabonete aumentando 20%, 30%, 50% para a população, quando o pessoal já não tem dinheiro para comprar o sabonete em alguns locais do Brasil. Isso iria reduzir o consumo de um produto que é crítico para o combate ao coronavírus."

Luis Gustavo da Cruz, proprietário da H-Max Cosméticos, fabricante de amenities para hotéis -os kits de produtos de higiene oferecidos gratuitamente aos hóspedes-, enfrenta uma dificuldade adicional: seus clientes fazem parte de um dos setores mais combalidos pela pandemia. Com isso, a produção da H-Max está 50% menor do que no início do ano.

"Os hotéis estavam fechados e agora começaram a reabrir em parte, ainda não estão operando 100%. Tivemos que entrar com um aumento de preços, dobrou o valor do sabonete e não estamos conseguindo repassar, não tenho mais margem para trabalhar."

Conforme a Scot Consultoria, especializada em cotações do agronegócio, desde janeiro, o preço do sebo do boi subiu 79,6% no Brasil Central e 83,1% no Rio Grande do Sul, as duas principais regiões produtoras da matéria-prima. No Brasil Central, o preço médio do sebo foi de R$ 2,85 o quilo em janeiro para R$ 4,77 em setembro. No Sul, o valor saltou de R$ 2,95 a R$ 5,06.

"O que deu essa impulsionada no período mais recente foi o preço alto da soja, principal matéria-prima para a produção de biocombustível. O sebo tem sido muito utilizado como substituto", explica Thayná de Andrade, zootecnista e analista de mercado da Scot.

A elevada demanda do setor de biodiesel, em meio à exportação recorde de soja devido ao câmbio depreciado e forte demanda da China, não pressiona apenas o mercado de sebo. Também o óleo de palma, conhecido na Bahia como azeite de dendê, está em falta no país.

Sofrem as baianas de acarajé, mas também a indústria saboeira, que utiliza o produto em sabonetes de base vegetal. "Temos uma linha de produção de massa base vegetal, que usa o óleo de palma como principal componente. Com a falta do óleo no mercado, estou parando linha de produção por falta de matéria-prima", relata Grou, da Sinter Futura.

Outro fator para a disparada de preços do sebo, explica a analista da Scot Consultoria, foi a redução no abate de bovinos este ano. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foram abatidos 14,6 milhões de bovinos no primeiro semestre de 2020, queda de 8% em relação a igual período de 2019.

Conforme Thayná, a retração se deve à redução de jornadas e adoção de medidas de distanciamento nos frigoríficos em meio à pandemia, após milhares de trabalhadores do setor serem contaminados pelo coronavírus. Outro fator, diz a analista, é que este é um ano de retenção de fêmeas, quando os produtores poupam esses animais do abate para produção de bezerros, cujos preços estão em alta no mercado.

O preço do sabonete não acompanhou a carestia do insumo. Segundo o IBGE, o produto de higiene acumula alta de 3,66% no ano, bem acima da inflação acumulada de 0,7% no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), mas nem de longe próximo aos cerca de 80% de avanço dos preços do sebo.

Diante deste cenário, a Abisa e a Abipla, associações da indústria saboeira e de produtos de limpeza, enviaram no último dia 10 um documento, endereçado ao ministro Paulo Guedes. As entidades pedem para que o governo intervenha para que, em meio à pandemia, o sebo seja destinado preferencialmente aos dois setores, em detrimento do segmento de biodiesel. As associações também esperam ser recebidas em reunião no ministério.

"Para nós, o sebo é a principal matéria-prima, representando até 60% da composição do sabonete. Para o biodiesel não é o principal. Por isso solicitamos ao ministro Paulo Guedes, que, nesse momento de pandemia, o sebo seja direcionado mais ao nosso setor e menos para o biodiesel, porque no momento precisamos mais", diz Zoé Morés, executiva da Abisa.

Procurado, o Ministério da Economia informou que a Sepec (Secretaria de Emprego, Produtividade e Competitividade) recebeu a carta enviada pelas entidades, está analisando o pleito e deve se reunir com representantes, ainda sem data marcada. O setor de biodiesel também critica a inação do governo diante da disparada de preços das matérias-primas, em meio às exportações recordes.

"Falta uma adequada gestão da retenção de matérias-primas brasileiras para as necessidades internas do mercado nacional. Se há alguém que seria responsável por políticas de gestão para o abastecimento, é o governo", avalia Juan Diego Ferrés, presidente da Ubrabio (União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene).

"Isso não está sendo feito e os efeitos são visíveis, não apenas na excessiva exportação de soja, mas também de outros produtos primários", afirma, citando a redução emergencial de tributos para importação de arroz, em meio à disparada de preços do alimento.

Ele destaca que algumas medidas já foram adotadas para tentar mitigar o problema, como a redução da mistura de biodiesel no diesel de 12% para 10% em setembro e outubro. Além disso, o governo estaria estudando autorizar a importação excepcional de matérias-primas para fabricação de biodiesel, algo que seria inédito no país, que restringe as compras externas para essa finalidade específica.