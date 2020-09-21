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Equipe econômica

Rubem Novaes entrega carta de renúncia à presidência do Banco do Brasil

Defensor da privatização do BB, ele indicou André Brandão para ser seu substituto no cargo, que deixa oficialmente na terça-feira (22)

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 20:25
Rubens Novaes
Rubens Novaes assumiu a presidência do BB no início do governo Bolsonaro Crédito: FABIO MOTTA
O economista Rubem Novaes entregou nesta, segunda-feira (21), sua renúncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil, com efeitos a partir desta terça-feira (22), indicando que André Brandão deve ser oficializado ao posto nesta terça-feira. A nomeação de Brandão tem de ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que deve receber o executivo na terça, segundo fontes. O decreto que oficializará o novo presidente do BB tem de ser publicado no Diário Oficial.
Rubem Novaes, de 75 anos, assumiu a presidência do BB no início da gestão de Jair Bolsonaro e comunicou sua saída em julho ao ministro da economia, Paulo Guedes, e ao presidente, alegando necessidade de deixar a cadeira para alguém mais jovem para conduzir a transformação digital da instituição.
Novaes era também defensor da privatização do BB, seguindo a linha do ministro Guedes.

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